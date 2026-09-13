Είναι τα μονοπροϊοντικά μαγαζιά το μέλλον του αθηναϊκού street food;

Εστιατόρια και street food spots που εξειδικεύονται σε έναν μόνο κωδικό: φευγαλέα τάση ή έξυπνο επιχειρηματικό μοντέλο;

Σπούδασε κινηματογράφο στο Λονδίνο και ασχολείται με το γράψιμο από πολύ νωρίτερα. Την τελευταία δεκαπενταετία φιλοξενείται από ελληνικά μέσα (Αθηνόραμα, Athens Voice, Elle, Down Town, Πρώτο Θέμα, Exodos, καθώς και το δικό της One of Us), για να λέει τη γνώμη της για την ποπ κουλτούρα, το φαγητό, το σινεμά, την τηλεόραση και όλα τα «in between». Αρκετά αφηρημένη ώστε να ξεχάσει με τι καταπιάστηκε πριν από 24 ώρες, αρκετά έξυπνη ώστε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο αγαπημένος σου άνδρας κωμικός είναι προβληματικός και καθόλου αστείος. Έχει μόνιμα ένα μισοτελειωμένο πρότζεκτ στα σκαριά και άλλες 50 καλές ιδέες που δεν έχει προλάβει να αναπτύξει. Όταν δεν γράφει, έχει το δικό της στούντιο με χειροτεχνικά workshops στο Κουκάκι, το Hearts and Crafts Studio.

Το κόνσεπτ του μαγαζιού που πουλάει ένα βασικό γευστικό προϊόν, χωρίς μεγαλύτερο κατάλογο, δεν είναι καθόλου καινούργιο στην Αθήνα, κυρίως αν βάλουμε σε αυτήν την κατηγορία τα σουβλατζίδικα, τις πιτσαρίες και τα παγωτατζίδικα. Παρόλ’ αυτά, αν κάποιος ασχολείται έστω και επιφανειακά με τις τάσεις και την ανάπτυξη του γευστικού χάρτη στην πόλη μας, μπορεί σχετικά εύκολα να παρατηρήσει την άνοδο ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, με μαγαζάτορες και σεφ να επενδύουν στη λογική του «mono product» και να ανοίγουν food spots που επικεντρώνονται σε ένα μοναδικό φαγητό, χωρίς αυτό να είναι οι παραπάνω κλασικές επιλογές της πίτσας, του γύρου ή του παγωτού.

Μπισκότα, προφιτερόλ, cheesecake και φέτα με μέλι

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Ξαφνικά, οι δρόμοι έχουν γεμίσει με μπισκοτάδικα: από το «Kuki», που πλέον μετράει επτά διαφορετικά locations στην Αθήνα, το «CookieFru» της Κυψέλης και το «Ted» του The Mall, μέχρι και το (ακόμα πιο συγκεκριμένο) «My Cookie Dough» που ειδικεύεται στη λιωμένη ζύμη μπισκότου μαζί με παγωτό, το κοινό για american style cookies φαίνεται να είναι τεράστιο. Δεν πρόκειται όμως για μία μεμονωμένη περίπτωση ή την εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τα μαγαζιά και τα εστιατόρια να προσφέρουν ποικιλία επιλογών στη βιτρίνα τους: croissanteries όπως το «Overoll» γίνονται viral για τα προϊόντα τους και δημιουργούν εύφορο έδαφος για παρόμοιες προσπάθειες, όπως το καινούργιο «Dupain».

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Τα cinnamon rolls έχουν την τιμητική τους σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με μέρη όπως το «Ugly Rolls» να προσφέρουν την γλυκιά λιχουδιά σε πολλές εκδοχές και γεύσεις και να ξεπουλάνε σχεδόν καθημερινά. Το προφιτερόλ έχει και αυτό τους «ναούς» του, με πιο δημοφιλές (και πιο παλιό) το «Choureal» και νεότερες προσθήκες όπως το «Craquelin» και το «Σου la Σου». Το 2026 είδαμε επίσης το άνοιγμα του «Say Cheese», με αποκλειστικά και μόνο cheesecake στο μενού του, του «ExCreme» με τιραμισού, ενώ δύο καφετέριες που ειδικεύονται στο matcha, το «Ikyla» και το «Brush» φαίνονται να έχουν ήδη βρει το φανατικό πελατολόγιό τους. Μόλις πριν ένα μήνα, το «Feta me Meli» έκανε επίσης τα εγκαίνιά του, σερβίροντας μόλις τέσσερις κωδικούς βασισμένους στην κλασική συνταγή του τηγανητού ΠΟΠ τυριού.

Mono products παντού

Το φαινόμενο του «mono product» λοιπόν γνωρίζει μία αδιαμφισβήτητη άνοδο: οι Έλληνες σεφ δημιουργούν ολοένα και πιο ειδικά προϊόντα, αξιοποιώντας την τέχνη της αφήγησης και χρησιμοποιώντας στρατηγικές επικοινωνίας που εστιάζουν στην προέλευση των πρώτων υλών και στις μεθόδους που εφαρμόζονται στις κουζίνες τους. Η εστίαση σε ένα μόνο είδος αρτοσκευάσματος, γλυκού, σνακ ή ροφήματος όχι μόνο τελειοποιεί τη δεξιοτεχνία, αλλά ενισχύει και την ταυτότητα του εστιατορίου ή street food spot, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και την αυθεντικότητα.

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Η προσήλωση δηλαδή σε ένα και μόνο προϊόν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους καταναλωτές: εδώ θα φας την καλύτερη εκδοχή του φαγητού που λιγουρεύεσαι. Έτσι εκείνοι από τη μεριά τους συνδέουν αυτόματα την μέθοδο του «mono product» με την εξειδίκευση. Οι αμφιβολίες που μπορεί να έχουν σχετικά με την ποιότητα του φαγητού ή το αν θέλουν να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε αυτό μειώνονται σημαντικά, ενώ οι λιγότερες επιλογές δεν μοιάζουν σαν περιοριστική αλλά σαν μία πιο premium εμπειρία. Αν ήθελες για παράδειγμα να φας ένα bagel, θα επέλεγες να το αγοράσεις από έναν φούρνο ο οποίος το σερβίρει μαζί με κουλούρια, μπάρες, τυρόπιτες και παγωτό ή θα προτιμούσες το «Bakel», όπου ο σεφ τελειοποίησε την συνταγή τους αφού έμεινε για κάποια χρόνια στην Νέα Υόρκη;

Είναι όμως ωφέλιμο για την επιχείρηση;

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Σύμφωνα με στοιχεία από την συμπεριφορική επιστήμη, το μοντέλο του «mono product» δουλεύει, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Η «υπερφόρτωση επιλογών» (choice overload), δηλαδή το να ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία πληθώρα επιλογών ως καταναλωτές, μπορεί να αποδειχθεί μια χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία, η οποία συχνά οδηγεί στην ολική εγκατάλειψη της αγοράς ή σε μείωση του επιπέδου ικανοποίησης, με το άγχος ότι επιλέξαμε το λάθος προϊόν. Ένα εξειδικευμένο γαστρονομικό κόνσεπτ μειώνει τη νοητική επιβάρυνση της επιλογής, με αποτέλεσμα ο υποψήφιος πελάτης να παραγγέλνει ταχύτερα και χωρίς ανασφάλεια. Συνεπώς, η υπερ-εξειδίκευση μπορεί να ενισχύσει τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος όσο και τη θετική τοποθέτηση του brand στον χώρο της εστίασης, αλλά και την εξάπλωσή του.

Πού πας χωρίς social media;

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Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές ελκύονται όλο και περισσότερο από μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν την γεύση με το καινοτόμο στοιχείο και τη διαδραστικότητα. Αναζητούν δηλαδή φαγητά που προσφέρουν όχι μόνο μία στιγμή νοστιμιάς, αλλά και συναισθηματική σύνδεση με το προϊόν και συμμετοχή στο λεγόμενο «hype». Τα εξειδικευμένα μαγαζιά που εστιάζουν σε ένα μόνο προϊόν προσφέρουν ακριβώς αυτό: τη δοκιμή μιας viral λιχουδιάς που έχουν δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους καθιστά μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποδεικνύει φυσικά πώς ακριβώς πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok έχουν μεταμορφώσει τον κλάδο της εστίασης και του λιανικού εμπορίου τροφίμων σε μία τελείως διαφορετική βιομηχανία, με τα μονοπροϊοντικά μαγαζιά να έχουν ένα βασικό προβάδισμα: είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και αξιομνημόνευτα, ελκυστικά στην αισθητική τους —γεγονός που τροφοδοτεί τη διάδοσή τους (virality)— και αξιοποιούν την αποκλειστικότητα για να δημιουργήσουν στους καταναλωτές το αίσθημα FOMO (τον φόβο ότι θα χάσουν κάτι σημαντικό αν δεν δοκιμάσουν).

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Στη συνέχεια, η αίσθηση της σπανιότητας—λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ή των γεύσεων που κυκλοφορούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (βλέπε Χριστούγεννα, ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου κ.λπ.) λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη που αυξάνει τόσο το ενδιαφέρον για το προϊόν όσο και τη διάδοσή του. Για παράδειγμα, μόνο αν ακολουθείς το «Overoll» στα social media θα μάθεις εγκαίρως ότι σερβίρει soft παγωτό μηχανής μέσα σε χωνάκι από κρουασάν για το καλοκαίρι και θα το προλάβεις πριν γίνει sold out ή εξαφανιστεί τελείως από το μενού.

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Επιπλέον, για να ενισχύσουν την αξιομνημόνευτη φύση της εμπειρίας και την τάση κοινοποίησής της, πολλά από τα παραπάνω εξειδικευμένα καταστήματα προσφέρουν ειδικές εμπειρίες στον χώρο τους με διαδραστικό χαρακτήρα, από καθρέφτες για selfies μέχρι και ένα παράθυρο από το οποίο μπορείς να παραλάβεις την παραγγελία σου όπως στην περίπτωση του «Ikyla».

To μέλλον της εστίασης ή ένα ακόμα trend που θα περάσει; Ο καιρός θα δείξει. Πάντως μέχρι στιγμής, τα μονοπροϊοντικά μαγαζιά φαίνονται να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος.