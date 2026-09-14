«Felicita»: Το αθηναϊκό στέκι υποδέχεται την αρτοποιό Ιάνθη Μιχαλάκη για μία pop up βραδιά

Η συνδημιουργός του «Kora bakery» δημιουργεί ένα α λ α καρτ μενού που ακούγεται πεντανόστιμο.

Έχουμε ήδη παινέψει το «Felicita» αρκετές φορές, τόσο για την ατμόσφαιρά του, όσο και για την μαργαρίτα και το espresso martini του. Η vermuteria και wine bar που, εκτός από μια μεγάλη ποικιλία εμπλουτισμένων οίνων και aperitivi, φιλοξενεί μερικά από τα νοστιμότερα κλασικά cocktails ειδικεύεται στα συστατικά του τέλειου απογεύματος: πικρόγλυκα ποτά, κρασιά και αλμυρά σνακ.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η αρτοποιός Ιάνθη Μιχαλάκη (υπεύθυνη του «Kora Bakery») επιστρέφει στο «Felicita» και μαγειρεύει μαζί με τον νέο head chef Γιώργο Βατάλη του εστιατορίου και τον Φώτη Κινδιλίδη από την ομάδα της κουζίνας, ένα ειδικό à la carte μενού φτιαγμένο για την πρώτη μεγάλη μάζωξη της σεζόν. Πιάτα για να δοκιμάσεις, να μοιραστείς και να ξαναπαραγγείλεις, μαζί με cocktails σχεδιασμένα ειδικά για τη βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Felicita – Aperitivo & Wine Bar (@felicita.athens)

Μπορείς να περιμένεις νοστιμιές όπως τραγανές μπαλίτσες πατάτας και cougere με κρέμα παρμεζάνας, bresaola και σκόνη ντομάτας, ψημένο milk bread με αντζούγιες, κονφί σκόρδου και καυτερό μέλι, flatbread με φρέσκια ρικότα, πίκλα πεπόνι, κονφί από ντοματίνια και λάδι από φύλλα συκιάς, skewers μανιταριού με glaze από miso, σελινόριζα και φουντούκι, pulled lamb με τηγανητές πατάτες και για επιδόρπιο κέικ σοκολάτας με κρεμ φρες και αμύγδαλα.

Η Ιάνθη Μιχαλάκη είναι καταξιωμένη αρτοποιός και ζαχαροπλάστρια γνωστή ως συνδημιουργός του «Kora Bakery» στο Κολωνάκι, του πρώτου φούρνου αργής ωρίμανσης με φυσικό προζύμι στην Αθήνα. Έχει εργαστεί σε κορυφαία εστιατόρια και αρτοποιεία στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και στην Κοπεγχάγη. Μαζί με τη Μαρία Αλαφούζου, ίδρυσαν το «Kora», φέρνοντας για πρώτη φορά τη φιλοσοφία του artisanal προζυμένιου ψωμιού και της αργής ζύμωσης (χωρίς εμπορική μαγιά) στην Αθηναϊκή πραγματικότητα. Η ίδια δίνει έμφαση στην υψηλή ποιότητα των υλικών και στην εύπεπτη, θρεπτική αρτοποιία ενώ διατηρεί εδώ και χρόνια τα δικά της επώνυμα προζύμια.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου | Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00 | Κλείσε τραπέζι εδώ

