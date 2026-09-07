Τρία φεστιβάλ γεύσης στην Αθήνα για να μπει ο Σεπτέμβρης νόστιμα

Αν σου αρέσει το φαγητό, οι βόλτες και η γιορτινή ατμόσφαιρα, τότε ο Σεπτέμβριος στην πόλη θα είναι ο μήνας σου.

Έχουμε υποδεχτεί ήδη τον Σεπτέμβριο και, είτε έχεις μόλις γυρίσει από την άδειά σου, είτε η ρουτίνα της καθημερινότητας έχει ήδη αρχίσει να σε κουράζει, οι πιθανότητες λένε πως αναζητάς τα επόμενα events που μπορείς να βάλεις στο πρόγραμμά σου για να έχεις κάτι να ανυπομονείς, έστω και αν αυτό δεν είναι ταξίδι, μπάνια και νησιά. Εμείς σου έχουμε μία λίστα με τρία γαστρονομικά φεστιβάλ που ετοιμάζονται να νοστιμίσουν την πόλη, προσφέροντας τα πάντα από burgers μέχρι noodles και vegan λιχουδιές.

Burger Fest

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To Burger Fest, ένας θεσμός που υφίσταται στην Αθήνα από το 2016 και κάθε χρόνο σημειώνει τεράστια επιτυχία, επιστρέφει δριμύτερο για μια ακόμα χρονιά, στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, για δύο τριήμερα γεμάτα απόλαυση. Δώδεκα κορυφαία Burger Houses ψήνουν μπροστά σου ζουμερές λιχουδιές και σερβίρουν την δική τους εκδοχή του «βασιλιά» του street food,παρέα με παγωμένες μπύρες, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά, για εμάς τους γλυκατζήδες που αναζητάμε παντού την ζάχαρη. Η διασκέδαση δεν τελειώνει όμως εδώ, καθώς το φετινό Burger Fest έχει να προσφέρει ένα φεστιβαλικό line-up από live acts και DJ sets, παιχνίδια στον χώρο και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ

18-20 και 25-27 Σεπτεμβρίου

Vegan Vibes September



Το Vegan Vibes September μεταμορφώνει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε έναν χώρο γεύσης, δημιουργίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, φέρνοντας κοντά χιλιάδες επισκέπτες σε μια μοναδική εμπειρία αφιερωμένη στη φυτική διατροφή και τον βιώσιμο τρόπο ζωής. Για ένα διήμερο, η Φωκίωνος Νέγρη γεμίζει με πεντανόστιμες vegan λιχουδιές, και μας καλεί να μάθουμε να μαγειρεύουμε αλμυρές και γλυκές παρασκευές με αποκλειστικά φυτικές πρώτες ύλες, αλλά και να ενημερωθούμε για τον vegan τρόπο ζωής, τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

26 και 27 Σεπτεμβρίου

Aπό τις 12:00 έως τις 22:00

Athens Asian Food Festival

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Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένες χρονιές, το Asian Food Festival επιστρέφει για να γιορτάσει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την πολυμορφία της Ασίας. Μετακομίζοντας στην Πλατεία Πρωτομαγιάς, στο Πεδίον του Άρεως, το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει εστιατόρια, σεφ, food artisans, με σκοπό να δημιουργήσει μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει γεύση, μουσική, τέχνη και πολιτισμό. Από sushi, noodles, dumplings, bao, sandos και curries μέχρι ασιατικά γλυκά και ιδιαίτερα ροφήματα, το φεστιβάλ συγκεντρώνει διαφορετικές γεύσεις και προσεγγίσεις σε έναν ενιαίο χώρο και σε ταξιδεύει.

Πλατεία Πρωτομαγιάς – Πεδίον του Άρεως

25-27 Σεπτεμβρίου