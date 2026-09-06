Το στριτ φουντ το αλήτικο #11: Στο Περιστέρι για σουβλάκι στον «Σάλτσα»

Αν το φας εκεί, η απόλαυση είναι σκέτη μαγεία.

Ο Ρεμί γεννήθηκε πριν από 85 χρόνια στο Παρίσι. Ήθελε από μικρός να γίνει ένας εκπληκτικός, οραματιστής σκηνοθέτης της Nouvelle Vague. Αλλά μια σειρά τυχαίων γεγονότων που συγκλόνισαν τη ζωή του, και ένας αποτυχημένος έρωτας με την Κατρίν Ντενέβ, τον έκαναν να παθαίνει συνεχείς κρίσεις πανικού όταν βρισκόταν σε γυρίσματα ταινιών. Μετά από χρόνια ανούσιας δημιουργικής περιπλάνησης, αποφάσισε να ζει νοερά μέσα στις ταινίες που βλέπει και να φαντάζεται σκηνές με ηθοποιούς στα εστιατόρια που επισκέπτεται! Τελικά, επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη και αυτοπροσδιορίστηκε ως Επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Άτυπης Αθηναϊκής Λέσχης Φαντασμένης Γευσιγνωσίας. Τώρα γράφει για φαγητό και πιστεύει ότι θα βρει κάποια στιγμή τη χαμένη γεύση, γιατί πρωτάθλημα μάλλον δεν θα προλάβει να δει ξανά.

Μας μιλούσαν συνέχεια για τον «Σάλτσα», τον ακούγαμε παντού και τον ξέραμε καλά, αλλά καιρό είχαμε να πάμε. Αυτή τη φορά ήρθαμε εσπευσμένα, διότι άκουγα διάφορες γνώμες και ήθελα να διαπιστώσω ο ίδιος την αλήθεια.

Η επιλογή μας ήταν απλή: δύο κλασικές γεύσεις, χοιρινό και μπιφτεκάκι. Δεν προτιμήσαμε delivery, γιατί πιστεύουμε πως έτσι αλλοιώνεται η μαγεία της γεύσης. Άρα, το μυστικό είναι να πας ο ίδιος εκεί!

Ένα ακόμα θετικό είναι ότι, αν επισκεφθείς το μαγαζί το απόγευμα, αποφεύγεις τις τρομακτικές ουρές που δημιουργούνται σε άλλες ώρες κι έτσι απολαμβάνεις το φαγητό σου πιο άνετα.

Τα συστατικά απλά και άψογα: μια σούπερ λαδωμένη πίτα, φρέσκο τζατζίκι, αν επιλέξεις, φρέσκια, ζουμερή τομάτα, τραγανό κρεμμυδάκι και, φυσικά, η μοναδική σάλτσα που δίνει όλη τη γεύση.

Αν το φας εκεί, η απόλαυση είναι σκέτη μαγεία. Αν το πάρεις μαζί σου, παρόλο που δεν είναι κακό, η πίτα με τη σάλτσα μαλακώνει και χάνει λίγη από τη χάρη της. Μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.

Και, για να κλείσουμε με χιούμορ, η «Εθνική Επιτροπή» – αδιάβλητη από εξωτερικούς παράγοντες – δίνει ομόφωνα θετική ψήφο στον «Σάλτσα», καθώς περνάει με ευκολία τη διαδικασία αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει πόντους στα Δυτικά Προάστια για να χτυπήσουν δυνατά το πρωτάθλημα της γεύσης!