«YAGA»: Τι γνωρίζουμε για την σέξι, spooky νέα σειρά του HBO που έρχεται τον Οκτώβριο

Η Τρίνιτι από το «Matrix» και ο breakout ηθοποιός του «Heated Rivalry» ζωντανεύουν στην μικρή οθόνη έναν φολκλόρ μύθο.

Σπούδασε κινηματογράφο στο Λονδίνο και ασχολείται με το γράψιμο από πολύ νωρίτερα. Την τελευταία δεκαπενταετία φιλοξενείται από ελληνικά μέσα (Αθηνόραμα, Athens Voice, Elle, Down Town, Πρώτο Θέμα, Exodos, καθώς και το δικό της One of Us), για να λέει τη γνώμη της για την ποπ κουλτούρα, το φαγητό, το σινεμά, την τηλεόραση και όλα τα «in between». Αρκετά αφηρημένη ώστε να ξεχάσει με τι καταπιάστηκε πριν από 24 ώρες, αρκετά έξυπνη ώστε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο αγαπημένος σου άνδρας κωμικός είναι προβληματικός και καθόλου αστείος. Έχει μόνιμα ένα μισοτελειωμένο πρότζεκτ στα σκαριά και άλλες 50 καλές ιδέες που δεν έχει προλάβει να αναπτύξει. Όταν δεν γράφει, έχει το δικό της στούντιο με χειροτεχνικά workshops στο Κουκάκι, το Hearts and Crafts Studio.

Μπορεί το Χάλογουιν να είναι την τελευταία ημέρα του μήνα, όμως ολόκληρος ο Οκτώβριος θεωρείται η πιο spooky σεζόν του χρόνου και η κατάλληλη ευκαιρία να κλειστείς σπίτι σου, να θαφτείς κάτω από τα σκεπάσματα και να παρακολουθήσεις κάτι με ανάλογα vibes στην τηλεόραση. Σε περίπτωση, λοιπόν, που η συγκεκριμένη συνθήκη σου ακούγεται ιδανική, το καναδικό κανάλι Crave και το HBO Max ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν μία νέα σειρά που θα απασχολήσει τις φθινοπωρινές βραδιές σου – είναι γεμάτη μυστήριο, φολκλόρ, μάγισσες, ομίχλη και μπόλικο σέξι στοιχείο, σαν κερασάκι στην τούρτα. Ας δούμε λοιπόν όλα όσα γνωρίζουμε για το «YAGA».

Μία αρχαία μάγισσα και μία απαγωγή

Το «Yaga» βασίζεται στο επιτυχημένο θεατρικό έργο της Kat Sandler, που εδώ υπογράφει το σενάριο και εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικής παραγωγού. Η σειρά επαναπροσδιορίζει την εικόνα της «κακιάς μάγισσας», την οποία συχνά συναντάμε σαν αποκρουστική γριά με γκρίζα μαλλιά που φτιάχνει φίλτρα, άλλοτε σαν φονική σαγηνεύτρια ή σαν πανίσχυρη θεότητα, ανάλογα με τον εκάστοτε αφηγητή του σλαβικού μύθου.

Η συγκεκριμένη ιστορία ακολουθεί τον Ραπ, έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ που φτάνει στη μικρή παραθαλάσσια πόλη Γουίτοκ για να ερευνήσει την εξαφάνιση του Χένρι Παρκ, νεαρού κληρονόμου μιας ισχυρής επιχείρησης και γνωστού playboy της περιοχής. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με την επιφυλακτική τοπική αστυνομικό Κάρσον, τη χαρισματική καθηγήτρια πανεπιστημίου Κάθριν (η οποία τρέφει ιδιαίτερη προτίμηση στους νεότερους άνδρες) και καλείται να φτάσει στην άλλη άκρη ενός λαβύρινθου γεμάτου με αινίγματα, υπόπτους, μυστικά και αρχαία μαύρη μαγεία.

Αν αναλογιστούμε το πιο πρόσφατο δημιούργημα ποπ κουλτούρας που αξιοποίησε τον θρύλο της «Baba Yaga» τότε μάλλον θα οδηγηθούμε στην σειρά ταινιών «John Wick», με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς. O κόσμος του Χόλιγουντ είναι μικρός και, έτσι, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Κάρι-Αν Μος, συμπρωταγωνίστρια του Ριβς στο θρυλικό «Matrix» συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς χαρακτήρες και καστ της σειράς, στον ρόλο της Κάθριν.

Υπάρχει ζωή μετά το «Heated Rivalry»

Πριν ακριβώς ένα χρόνο, το όνομα Χάντσον Γουίλιαμς ήταν τελείως άγνωστο, πλέον όμως ο Καναδός ηθοποιός θεωρείται ένα από τα απόλυτα ανερχόμενα ταλέντα της βιομηχανίας, λόγω της ερμηνείας του ως Σέιν Χόλαντερ στην απίστευτα πετυχημένη σειρά του Crave «Heated Rivalry». Η εμφάνισή του στο «Yaga» είναι και η πρώτη στην οποία θα τον δούμε μετά τον ρόλο που τον έκανε διάσημο, και εδώ θα υποδύεται τον Χένρι Παρκ, τον νεαρό κληρονόμο που εξαφανίζεται κάτω από μυστήριες συνθήκες. Πριν λίγες ημέρες, το Crave αποκάλυψε πως ο Γουίλιαμς έχει αναλάβει όχι έναν, αλλά δύο ρόλους στην ιστορία, του Χένρι και του Λόγκαν, ενός χαρακτήρα που του μοιάζει ιδιαίτερα αλλά δεν υπήρχε στο original θεατρικό έργο και έτσι δεν γνωρίζουμε καθόλου την σημασία του στην πλοκή.

Όχι μόνο spooky αλλά και σέξι

Το «YAGA» δεν υπόσχεται να σε απασχολήσει μόνο με το μυστηριώδες παζλ της εξαφάνισης του Χένρι και τα τρομακτικά πλάνα σε σκοτεινά δάση και καλύβες. Η σαγηνευτική ατμόσφαιρα έγινε εμφανής από το πρώτο κιόλας teaser-trailer με γυμνά κορμιά, ερωτικές σκηνές με φρικιαστικά τουιστ, ένα τρίο που φαίνεται να συμπεριλαμβάνει το ίδιο άτομο εις διπλούν (!) και μεγάλα πάρτι με μασκαρεμένα πρόσωπα. «Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για τις μάγισσες,» δήλωσε η δημιουργός Κατ Σάντλερ στο πάνελ της σειράς του San Diego Comic Con. «Ασχοληθήκαμε για πολύ καιρό με τα βαμπίρ, οπότε τώρα ήρθε η ώρα για την επάνοδο των μαγισσών.»

Hμερομηνίες και ώρες προβολής

Πριν από την πολυαναμενόμενη πρώτη streaming προβολή της, η σειρά πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ενώ θα ακολουθήσει σχετική εκδήλωση (πάνελ) στο New York Comic Con στις 9 Οκτωβρίου. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν για το κοινό στις 23 Οκτωβρίου από το HBO Max και θα ακολουθεί η προβολή ενός επεισοδίου κάθε Παρασκευή, μέχρι το φινάλε της σειράς στις 27 Νοεμβρίου.