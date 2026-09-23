Στο Περιστέρι τρως την πίτσα σου από…αυτόματο πωλητή

Ένα νέο σημείο που προσφέρει πίτσα 24 ώρες το 24ωρο ήρθε στην πόλη με την πιο πρωτότυπη ιδέα.

Σπούδασε κινηματογράφο στο Λονδίνο και ασχολείται με το γράψιμο από πολύ νωρίτερα. Την τελευταία δεκαπενταετία φιλοξενείται από ελληνικά μέσα (Αθηνόραμα, Athens Voice, Elle, Down Town, Πρώτο Θέμα, Exodos, καθώς και το δικό της One of Us), για να λέει τη γνώμη της για την ποπ κουλτούρα, το φαγητό, το σινεμά, την τηλεόραση και όλα τα «in between». Αρκετά αφηρημένη ώστε να ξεχάσει με τι καταπιάστηκε πριν από 24 ώρες, αρκετά έξυπνη ώστε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο αγαπημένος σου άνδρας κωμικός είναι προβληματικός και καθόλου αστείος. Έχει μόνιμα ένα μισοτελειωμένο πρότζεκτ στα σκαριά και άλλες 50 καλές ιδέες που δεν έχει προλάβει να αναπτύξει. Όταν δεν γράφει, έχει το δικό της στούντιο με χειροτεχνικά workshops στο Κουκάκι, το Hearts and Crafts Studio.

Θα υποθέσουμε ότι έστω και μία φορά στην ζωή σου έχεις βρεθεί αργά το βράδυ πιωμένος στην Αθήνα, έχοντας μία απελπιστική πείνα που δεν μπορεί να κατευθυνθεί πουθενά, καθώς τίποτα δεν είναι ανοιχτό. Φαντάσου λοιπόν εκείνη την δύσκολη ώρα να εμφανιζόταν μπροστά σου ένας αυτόματος πωλητής που αντι για τυποποιημένα κρακεράκια και μπαγιάτικα μπισκότα έβγαζε φρέσκια και μοσχομυρωδατη πίτσα. Όχι, δεν είναι φαντασίωση, είναι το «Lost Slice» στο Περιστέρι, που φέρνει κάτι καινούργιο και έξυπνο στην Αθήνα, που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι λάτρεις της πίτσας ανάμεσά μας.

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Το βασικό κονσεπτ: Επιλέγεις την πίτσα σου από την οθόνη, πληρώνεις και λίγα λεπτά αργότερα παραλαμβάνεις ένα κουτί με την πίτσα καυτή, μαζί με μαχαίρι για να την κόψεις και γαντια για να μην λερωθείς. Οι επιλογές είναι τέσσερις: Μαργαρίτα, Σπέσιαλ, Πεπερόνι και Caesar’s πάνω σε ζύμη μπριός, για μία πιο μαλακή και αφράτη υφή. Το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι σαν πίτσα ταψιού, αλλά έχει τον δικό του γευστικό χαρακτήρα. Το «Lost Slice» παρόλο αυτά δεν είναι ένα απλό vending machine στην μέση του δρόμου, αλλά ένα ολοκληρομένο street food που συνδυάζει την πίτσα με κοκτέιλ, spritz και ιδιαίτερες ελληνικές μπίρες, έτσι ώστε να μην αποτελέσει μόνο το μέρος που θα πας όταν πεινάς, αλλά τον πρώτο σταθμό για μια ωραία βραδιά.

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Τώρα, αν πίστευες ότι ο αυτόματος πωλητής εδώ φτιάχνει την πίτσα από μόνος του μέσα σε χρόνο DT και σου την σερβίρει, ίσως σε απογοητεύσουμε ελαφρώς. Η πίτσα παρασκευάζεται καθημερινά στο εργαστήριο του «Lost Slice», όπου προστίθενται τα υλικά στην ζύμη και γίνεται η απαραίτητη πρόψηση. Στην συνέχεια, το εντυπωσιακό μηχάνημα συντηρεί την πίτσα για την υπόλοιπη ημέρα και ολοκληρώνει το ψήσιμο τη στιγμή της παραγγελίας. Από εκεί και πέρα, εσύ την παραλαμβάνεις μέσα σε ένα περίπου πεντάλεπτο, ακριβώς όπως την παρήγγειλες.

Αξίζει να αναφέρουμε πως, εκτός από τα κλασικά κοκτέιλ, όταν το μπαρ είναι ανοιχτό προσφέρει και μία ενδιαφέρουσα ποικιλία από signature επιλογές όπως το «Na Meinei Metaxy mas», με Aperol, cherry και μαστίχα και το «Dwse Mou To Prasino Fws» με gin, elderflower, πράσινο μήλο, lime και αγγούρι.

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Αιµιλίου Βεάκη 8, Περιστέρι

6984605644