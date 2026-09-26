Μαγαζιά της Αθήνας για να «διακτινιστείς» στο Λονδίνο (έστω και για λίγο)

Σπούδασε κινηματογράφο στο Λονδίνο και ασχολείται με το γράψιμο από πολύ νωρίτερα. Την τελευταία δεκαπενταετία φιλοξενείται από ελληνικά μέσα (Αθηνόραμα, Athens Voice, Elle, Down Town, Πρώτο Θέμα, Exodos, καθώς και το δικό της One of Us), για να λέει τη γνώμη της για την ποπ κουλτούρα, το φαγητό, το σινεμά, την τηλεόραση και όλα τα «in between». Αρκετά αφηρημένη ώστε να ξεχάσει με τι καταπιάστηκε πριν από 24 ώρες, αρκετά έξυπνη ώστε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο αγαπημένος σου άνδρας κωμικός είναι προβληματικός και καθόλου αστείος. Έχει μόνιμα ένα μισοτελειωμένο πρότζεκτ στα σκαριά και άλλες 50 καλές ιδέες που δεν έχει προλάβει να αναπτύξει. Όταν δεν γράφει, έχει το δικό της στούντιο με χειροτεχνικά workshops στο Κουκάκι, το Hearts and Crafts Studio.

Το Λονδίνο είναι για πολλούς μία από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου, με εκατομμύρια ανθρώπους να πηγαινοέρχονται στους πολύχρωμους δρόμους του, όλες τις ώρες της ημέρας και παντός καιρού. Απέραντο και τελείως διαφορετικό για τον κάθε επισκέπτη, κρύβει παντού εκπλήξεις, αλλά παράλληλα καταφέρνει να διατηρεί μία θαυμαστή ομοιομορφία, multi culti και άκρως βρετανική ταυτόχρονα. Αν σου λείπει και εσένα, ή θέλεις να πας και δεν βρίσκεις χρόνο ή χρήμα ή παρέα, τα καλά νέα είναι πως μπορείς να χαρείς λίγη από την αύρα του στην Αθήνα, αρκεί να ξέρεις πού να ψάξεις. Για αυτό είμαστε εμείς εδώ!

Για fish and chips

Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει ζήσει στην Αγγλία ή την έχει επισκεφθεί ως τουρίστας και δεν έχει έστω μία ανάμνηση από το να δοκιμάζει fish and chips, το παραδοσιακό βρετανικό street food: μπακαλιάρος τηγανισμένος σε κουρκούτι, χοντροκομμένες πατάτες με αλάτι και ξύδι, τυλιγμένα σε λαδόχαρτο και μετά σε εφημερίδα. Το φαγητό της εργατικής τάξης που γνώρισε μέρες δόξας μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν το φρέσκο ψάρι μπορούσε να φτάσει σώο και άμεσα παντού, έγινε το πιο αγαπημένο πρόχειρο (και φθηνό) γεύμα των φτωχών, κάτι σαν το δικό μας σουβλάκι. Ακολουθούν μερικές αθηναϊκές διευθύνσεις για να το γευτείς στην αυθεντική ή πιο «πειραγμένη» εκδοχή του.

«Fish Café»

Μαγαζί πλήρως προορισμένο για τους Άγγλους τουρίστες που μας επισκέπτονται τακτικότατα, και (προφανώς) βρίσκεται στο Κουκάκι. Εδώ θα απολαύσεις το πιάτο έτσι όπως θα το έτρωγες και στην πιο busy Λονδρέζικη γειτονιά, με μπακαλιάρο παναρισμένο σε ξανθιά μπύρα, τηγανητές πατάτες και μπόλικη σως ταρτάρ. Φυσικά θα το συνδυάσεις με ένα ποτήρι βαρελίσια μπύρα για την ολοκληρωμένη εμπειρία, ενώ στην οθόνη θα παίζει κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας και δίπλα σου όλοι θα έχουν ξεκινήσει να πίνουν από το πρωί.

Βεΐκου 3, Ακρόπολη-Κουκάκι

«Ζήσης, Ψαράκι στο Χωνάκι»

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Από το όνομα και μόνο μπορείς να καταλάβεις ότι δεν γινόταν να μην βάλουμε το συγκεκριμένο μαγαζί στη λίστα μας. Στο «Ζήση- Ψαράκι στο χωνάκι» μπορείς να απολαύσεις ψαράκια και θαλασσινά, γαύρο, αθερίνα, μαρίδα και γαριδούλα, όλα, όπως προστάζει και το όνομα, σε χάρτινο χωνάκι. Για να μείνεις πιστός στο θέμα του άρθρου, προφανώς χρειάζεται να παραγγείλεις μπακαλιάρο σε λωρίδες, και δίπλα ένα ακόμα χωνάκι με τηγανητές πατάτες.

Αθηναΐδος 3, Αθήνα

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«Ζιράφ»

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Το wine bar «Ζιράφ» άνοιξε πριν από πολύ λίγο καιρό στο κέντρο, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα μοναδικό οινικό ταξίδι με ξεναγό τον σομελιέ Βασίλη Παπαδόπουλο και συνοδοιπόρο τον σεφ Παναγιώτη Βασιλάτο. Το μενού βασίζεται σε μία πρωτότυπη προσέγγιση της μεσογειακής κουζίνας, με ένα ύφος που θυμίζει περισσότερο street food. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει από το μενού το fish and chips. Εδώ το κουρκούτι από πάνκο είναι αέρινο, ενώ η σάρκα του μπακαλιάρου παραμένει ζουμερή και βουτυράτη, με μια γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη φρεσκάδα. Οι πατάτες, χοντροκομμένες και αλατισμένες με διακριτική δόση πάπρικας, φτάνουν στο τραπέζι μαζί με μια ισορροπημένη σάλτσα ταρτάρ και φυσικά, το πιάτο συνοδεύεται με το κατάλληλο κρασί.

Καλλιδρομίου 17, Εξάρχεια

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«Food Str.»

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Μία αρκετά πιο alternative εκδοχή της αλμυρής λιχουδιάς θα βρεις στο «Food Str.» της Καλαμιώτου με δύο λαχταριστά fish burgers: Το ένα με ψωμί χαρουπιού, μπακαλιάρο πανέ, παντζάρι και μαγιονέζα και το άλλο με μπακαλιάρο πανέ, μαρούλι iceberg, σως τσίλι και μαγιονέζα. Μία εξαιρετική επιλογή για φαγητό στα όρθια που σε συνδυασμό με το μέρος μπορεί να θυμίσει κάτι από Camden market.

Καλαμιώτου 14, κέντρο

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Για έξοδο σε παμπ:

«Silly Wizards»

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Αν είσαι παιδί του κέντρου, οι λόγοι να επισκεφτείς την Αγία Παρασκευή δεν είναι πολλοί. Παρόλ’ αυτά, το «Silly Wizards» αποτελεί έναν από αυτούς. Μεγάλη ποικιλία σε μπύρα και ένα δυνατό μενού για τους καλοφαγάδες (δοκίμασε τα nachos και ευχαρίστησέ με αργότερα), φιλική ατμόσφαιρα, live μουσική αρκετά συχνά και μία υπέροχη funky διακόσμηση που θα σου φτιάξει τη διάθεση και θα σε κάνει να θέλεις να πιάσεις κουβέντα και με τους διπλανούς σου, ακόμα και αν είναι άγνωστοι.

Πελοποννήσου 79, Αγ. Παρασκευή

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«James Joyce Pub»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Joyce Irish Pub Athens (@jamesjoyceirishpubathens)

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε μία από τις πιο γνωστές παμπ της πόλης, αλλά και βλασφημία να μην επισημάνουμε πως το «James Joyce» ΔΕΝ είναι αγγλική παμπ αλλά ιρλανδική. Οι θαμώνες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από το μεσημεράκι μία κρύα Guinness στα τραπεζάκια έξω στον ευρύχωρο πεζόδρομο της Άστιγγος. Ο εσωτερικός χώρος είναι ζεστός, επενδυμένος με ξύλο σε σκούρα χρώματα, με τραπεζάκια, stands, σκαμπό, μία τεράστια μπάρα και φυσικά οθόνες που εκπέμπουν αγγλικά κανάλια και αγώνες. Highlight είναι σίγουρα το αυθεντικό ιρλανδικό πρωινό που μπορείς να απολαύσεις εδώ, δηλαδή ψητή ντομάτα στη σχάρα, λουκάνικα, μπέικον, αυγά, μανιτάρια σοτέ με θυμάρι, φασόλια από κονσέρβα, και hash brown (ξεροτηγανισμένη πατατοκροκέτα). Στο μενού υπάρχουν επίσης άλλα αυθεντικά τοπικά πιάτα όπως η παραδοσιακή πίτα με μοσχάρι, λαχανικά και μπίρα, και τα χοιρινά λουκάνικα με μήλο σε σάλτσα μουστάρδας και πιρουνάτο πουρέ.

Άστιγγος 12, Θησείο

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«Red Lion»

View this post on Instagram A post shared by RedLionPub_Athens (@redlionpub_athens)

Με πάνω από μισό αιώνα ιστορίας (άνοιξε το 1972), η «Red Lion» είναι η πιο ιστορική του είδους της στην Αθήνα. Συνεχίζει εδώ και χρόνια να υπηρετεί το κόνσεπτ της κλασικής βρετανικής παμπ, με σύμβολο πάντοτε το χαρακτηριστικό κόκκινο λιοντάρι. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της έχει ζήσει ένδοξες στιγμές με μία μεγάλη γκάμα επισκεπτών, από ναύτες του 6ου στόλου και πληρώματα αεροπορικών εταιρειών, Άγγλους τουρίστες, ντόπιους που αναζητούν κάτι διαφορετικό, ηθοποιούς και σκηνοθέτες για γυρίσματα κ.λπ. Στον λιτό κατάλογο φιγουράρουν δεκάδες ετικέτες μπύρες, αρκετές επιλογές σε βαρέλι και μερικές προτάσεις από ελληνικές μικροζυθοποιίες.

Νηριήδων 16

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Για απογευματινό τσάι:

Ήταν περί τα μέση του 19ου αιώνα όταν η Άννα, Δούκισσα του Μπέντφορντ, απογοητευμένη από την ώρα που σέρβιραν το δείπνο της ημέρας αποφάσισε να ζητήσει κάτι που θα τη χαλάρωνε και θα ικανοποιούσε ταυτόχρονα την όρεξή της. Τότε, ούτε η ίδια μπορούσε να φανταστεί ότι το απογευματινό τσάι, μία λύση ανάγκης, θα εξελισσόταν σε αγαπημένη συνήθεια της βασίλισσας Ελισάβετ και εκατομμύρια πολιτών σε κάθε σημείο της Βρετανίας.

«Μεγάλη Βρετανία»

View this post on Instagram A post shared by Hotel Grande Bretagne, Athens (@hotelgrandebretagne)

Στον αριστοκρατικό και κοσμοπολίτικο «winter garden» του ξενοδοχείου μπορείς να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία του afternoon tea με μια μεγάλη ποικιλία επιλεγμένων τσαγιών και βοτάνων και παρέλαση νόστιμων σάντουιτς και αφράτων scones με μαρμελάδα φράουλα και clotted cream (μία κολασμένη βουτυρένια κρέμα που σε στέλνει) ή ζουμερών κέικ και γλυκών. Για να το φτάσεις σε άλλο επίπεδο, συνόδεψέ τα και με ένα ποτήρι σαμπάνιας. Κάνε αυτό το δώρο στον εαυτό σου, σου αξίζει.

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Πλατεία Συντάγματος

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«The Dolli»

View this post on Instagram A post shared by THE DOLLI® at Acropolis (@thedolliacropolis)

Η εμπειρία στο «The Dolli» ξεκινά πριν καν περάσεις την επιβλητική του είσοδο, βλέποντας τα γιγαντιαία μάτια, μία προσφάτως ενταγμένη εικαστική εγκατάσταση, τα οποία σε υποδέχονται σε μία τρομερά χλιδάτη εμπειρία. Εκεί, κάθε απόγευμα από τις 15:30 έως τις 18:30, το απογευματινό τσάι υπόσχεται ένα ταξίδι αρωμάτων και γεύσης, ανάμεσα σε έργα τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών και σπάνια coffee table books. Το τσάι σου εδώ συνοδεύεται από φρεσκοψημένα μπισκότα, μαλλί της γριάς (!) , χειροποίητα γλυκά, κρύα σάντουιτς με σολομό, αβγό, κοτόπουλο και αγγούρι, κεκάκια με signature θυμαρίσιο μέλι και ένα ποτήρι σαμπάνια για την απαραίτητη υποδοχή.

Μητροπόλεως 49

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