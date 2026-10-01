Το «Χαλασιά μου» γιορτάζει δύο χρόνια λειτουργίας με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, τσίπουρα, μεζέδες και ζωντανή μουσική από τον Αλέξανδρο Τσουμάνη και Αποστόλη Τιμπλαλέξη.

Κοινό μυστικό για όσους αγαπούν την παραδοσιακή μουσική και τα παλιά λαϊκά, το καφενείο/μεζεδοπωλείο «Χαλασιά μου» στο Περιστέρι γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του με ένα μεγάλο γλέντι, όπως αυτά που στήνονται συχνά-πυκνά στα τραπέζια του.

Αυτή την Κυριακή (4/10) μας περιμένει, από τις 4 το απόγευμα και για όσο πάει, με τσίπουρα και μεζέδες, μεγάλα τραπέζια όπως προστάζει το τυπικό του γλεντιού και δύο καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς που συνεχίζουν τη σαρακατσάνικη αλλά και την ευρύτερη μουσική παράδοση, τον Αλέξανδρο Τσουμάνη στο κλαρίνο και τον Αποστόλη Τιμπλαλέξη στο τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς, η μουσική παίζει κεντρικό ρόλο εδώ, με (σοβαρές) κομπανίες κυρίως από την Ήπειρο αλλά και την Κρήτη να δίνουν το «παρών» τα σαββατοκύριακα και αφιερώματα σε κλασικούς λαϊκούς δρόμους τις καθημερινές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χαλασιά μου / Chalasia Mou (@chalasia_mou)

Καλό είναι να κλείσετε το τραπέζι σας πριν πάτε. Κι αν δεν τα καταφέρετε αυτή την Κυριακή, βάλτε το στην ατζέντα σας για την επόμενη φορά που θα νιώσετε την ανάγκη να συνδεθείτε με τις ρίζες σας.

Πάρνηθος 98, Περιστέρι, 2105776166