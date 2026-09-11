5 νέα wine bars της Αθήνας για τις βόλτες σου

Φυσικά κρασιά, wine concept stores, εστιατόρια με ανοιχτά κελάρια: όλα όσα σε περιμένουν σε κάποια αθηναϊκή γωνιά.

Σπούδασε κινηματογράφο στο Λονδίνο και ασχολείται με το γράψιμο από πολύ νωρίτερα. Την τελευταία δεκαπενταετία φιλοξενείται από ελληνικά μέσα (Αθηνόραμα, Athens Voice, Elle, Down Town, Πρώτο Θέμα, Exodos, καθώς και το δικό της One of Us), για να λέει τη γνώμη της για την ποπ κουλτούρα, το φαγητό, το σινεμά, την τηλεόραση και όλα τα «in between». Αρκετά αφηρημένη ώστε να ξεχάσει με τι καταπιάστηκε πριν από 24 ώρες, αρκετά έξυπνη ώστε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο αγαπημένος σου άνδρας κωμικός είναι προβληματικός και καθόλου αστείος. Έχει μόνιμα ένα μισοτελειωμένο πρότζεκτ στα σκαριά και άλλες 50 καλές ιδέες που δεν έχει προλάβει να αναπτύξει. Όταν δεν γράφει, έχει το δικό της στούντιο με χειροτεχνικά workshops στο Κουκάκι, το Hearts and Crafts Studio.

Η νέα σεζόν δεν αφορά μόνο εμάς που επιστρέψαμε από τις διακοπές με όρεξη για νέες ανακαλύψεις, αλλά και τα καινούργια μαγαζιά της Αθήνας, κάποια από τα οποία άνοιξαν τις πόρτες τους όσο εμείς κάναμε βουτιές και πλέον είναι πανέτοιμα να μας υποδεχτούν στους καινούργιους χώρους τους. Σε περίπτωση που σου αρέσει το κρασί, παρακάτω θα βρεις μία νέα λίστα με πέντε wine bars και restaurants που μόλις προστέθηκαν στον γευστικό χάρτη της Αθήνας και σε περιμένουν.

Vin d’Alsace

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Η πιο νέα προσθήκη της λίστας μας, το «Vin d’Alsace» μόλις άνοιξε τις πόρτες του στο Παγκράτι και αυτοαποκαλείται το μικρότερο wine bar στον κόσμο. Το πραγματικά μικροσκοπικό μαγαζί είναι το καινούργιο εγχείρημα του Κωστή Καρατζιά, από την ομάδα του «Fysika» στο Κουκακί και ειδικεύεται στις ετικέτες κρασιών από την περιοχή της Αλσατίας (εξού και το όνομα). Οι ποικιλίες της περιοχής είναι το Riesling, το Pinot Gris, το Muscat και το Gewürztraminer και αυτές είναι που θα βρούμε στον κατάλογο του «Vin d’Alsace», χωρίς να επικεντρωθούμε σε ονόματα παραγωγών που δεν γνωρίζουμε. Το προσωπικό του μαγαζιού είναι εκεί για να κάνει την διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται, ακόμα και για τους «άσχετους» με το θέμα. Όσο για τα συνοδευτικά πιάτα, η κουζίνα κινείται πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία της απλότητας, με πίκλες, κονσέρβες, ψωμί με βούτυρο, σαρδέλες, kimchi και Gildas και ανάλογες επιλογές. Χωράνε μετά βίας εφτά άτομα στο εσωτερικό του, όμως υπάρχουν και τραπεζάκια έξω.

Πλατεία Βαρνάβα 8 και Μελισσού, Παγκράτι

Flying Horses

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Περισσότερο wine restaurant και όχι wine bar, το «Flying Horses» είναι άκρως επιβλητικό και ατμοσφαιρικό, με το μενού να έχει σαφείς αναφορές στην γαλλική κουζίνα και το κρασί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ένα ανοιχτό κελάρι που φιλοξενεί περίπου 150 διαφορετικές ετικέτες, και 25 από αυτές να προσφέρονται σε ποτήρι και να ανανεώνονται τακτικά, εδώ το φαγητό και το κρασί είναι αναπόσπαστα κομμάτια μιας ενιαίας εμπειρίας, με το ένα μπορεί να αναδεικνύει πλευρές του άλλου που ίσως δεν θα υπήρχαν διαφορετικά. Ένα ακόμα αξιοπρόσεχτο στοιχείο του συγκεκριμένου εστιατορίου είναι πως δεν είναι απαραίτητο να επιλέξει κανείς μια φιάλη για καθόλη την διάρκεια του γεύματος. Η ομάδα προτείνει ακόμη και μισά ποτήρια, ώστε κάθε πιάτο να μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικό κρασί.

Καλαμιώτου 2, Μοναστηράκι

Pothos

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Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο και ήδη αποτελεί ένα νέο φωτεινό σημείο στα Εξάρχεια, ιδανικό για χαλαρές και παρείστικες εξόδους. Το «Pothos» ειδικεύεται στα φυσικά κρασιά, με ετικέτες από την Γαλλία και την Ελλάδα. Κάθε βράδυ υπάρχουν εννιά διαφορετικές ετικέτες κρασιού τις οποίες μπορείς να δοκιμάσεις by the glass ή να προτιμήσεις σε μπουκάλι, ενώ όλες οι υπόλοιπες οινικές επιλογές του μενού σερβίρονται by the bottle. Και αν δεν γνωρίζεις από πού να ξεκινήσεις, τα παιδιά του service είναι πάντα στην διάθεσή σου με εξαιρετική ευγένεια.

Θεμιστοκλέους 49, Αθήνα

Pet Nat

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Ένα ακόμα wine spot που άνοιξε τις πόρτες του μέσα στο καλοκαίρι, το «Pet Nat» βρίσκεται στο Περιστέρι, πάνω στον αναπλασμένο πεζόδρομο που συναντάς βγαίνοντας από τον σταθμό του μετρό. Το όνομα το εμπνέεται τα Pétillant Naturel, τα φυσικά αφρώδη κρασιά που εμφιαλώνονται πριν ολοκληρωθεί η ζύμωση και αποκτούν τις φυσαλίδες τους μέσα στη φιάλη. Έτσι το «Pet Nat» εδραιώνει εξαρχής τον προσανατολισμό του με ένα μενού γεμάτο από pét-nat και orange wines μέχρι λευκά, ροζέ και ερυθρά κρασιά, για μία γευστιξλη περιήγηση στον σύγχρονο κόσμο του ελληνικού φυσικού κρασιού. Για «τσίμπι τσίμπι» εδώ θα βρεις ιταλικά αλλαντικά, τυρια, ελιές και κονσέρβες, και πεντανόστιμα crostini ψήνονται επιτόπου.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Περιστέρι

Brilla

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Ίσως η πιο πρωτότυπη προσθήκη στην λίστα μας, το «Brilla» λειτουργεί ως «wine concept store» και αναδεικνύει κυρίως μικρούς παραγωγούς και κρασιά ήπιας παρέμβασης, με έμφαση σε χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ουγγαρία, επιλογές που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλες κάβες της πόλης. Πίσω από το έξυπνο εγχείρημα βρίσκεται η Μελίνα Αντωνοπούλου, χρόνια wine lover, η οποία έχει σκοπό να εξελίξει το «Brilla» σε έναν χώρο που ασχολείται με το κρασί σε ευρύτερο πλαίσιο, παρέχοντας περιοδικά, merchandise, φαγητό που συνοδεύει το ποτήρι και, σύντομα, δυνατότητα δοκιμής στον χώρο.

Ιωάννου Αποστολοπούλου 59Β, Χαλάνδρι