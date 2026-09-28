Το «Σχέδιο Προμηθεύς» του Γιώργου Αδαμαντιάδη συνεχίζεται για 2η χρονιά

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Καλλιρρόης για λίγες παραστάσεις.

Μετά την πρώτη της παρουσίαση και τη θερμή της υποδοχή από κοινό και κριτικούς, η πολιτική τραγωδία του Γιώργου Αδαμαντιάδη «Σχέδιο Προμηθεύς» επιστρέφει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου -και κάθε Δευτέρα στις 21:00- στο Θέατρο Καλλιρρόης, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Μπορεί μια πράξη βίας να σταματήσει τη δικτατορία πριν τη γέννηση της;

Αθήνα. Απρίλιος 1967. Σε ένα χαοτικό πολιτικό γραφείο νεολαίας, ένα μήνα πριν τις εκλογές, μια ομάδα ανθρώπων ανακαλύπτει ένα δέμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στα χέρια τους: ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες και έγγραφα μιας ομάδας αξιωματικών που ετοιμάζεται να καταλύσει τη δημοκρατία μέσα στις επόμενες ώρες. Καθώς η νύχτα προχωρά, η αγωνία μετατρέπεται σε πανικό και ο πανικός σε πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο. Ανάμεσα σε ιδεολογικές συγκρούσεις, φόβο, οργή και απελπισία, οι ήρωες φτάνουν μπροστά σε ένα ακραίο ερώτημα: Μπορεί μια πράξη βίας να σταματήσει τη δικτατορία πριν τη γέννηση της;

Το «Σχέδιο Προμηθεύς» είναι μία πολιτική τραγωδία για τη στιγμή πριν από την καταστροφή. Εκεί που ο χρόνος πιέζει αφόρητα και κάθε επιλογή μοιάζει να είναι αναγκαία αλλά ταυτόχρονα και καταδικασμένη. Εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γνωρίζοντας ότι κάθε τους απόφαση και κάθε τους πράξη, θα αφήσει πίσω ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται.

«Το να πράξεις ή να μην πράξεις δεν είναι ζήτημα λογικής. Είναι ζήτημα αντίστασης.»

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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Αδαμαντιάδης, γεννημένος στην Αθήνα το 1981, κινείται ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο ως ηθοποιός συγγραφέας και σεναριογράφος, διαμορφώνοντας μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική ταυτότητα. Απόφοιτος Ιστορίας και εκπαιδευμένος στην υποκριτική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία, αξιοποιεί το υπόβαθρο του για να διερευνήσει τον άνθρωπο μέσα από βαθιά ηθικά διλλήματα. Στο θέατρο, τα έργα του: «Τα Μπάσταρδα του Σίσυφου», «Mute», «Disorder», «Ανάθεμα», είναι βαθιά επηρεασμένα από την Ιστορία, την οποία μεταπλάθει σε σύγχρονες τραγικές αφηγήσεις. Η γραφή του εστιάζει στη σύγκρουση ανθρώπου και μοίρας, δημιουργώντας σκοτεινούς κόσμους όπου η ευθύνη και η επιλογή αποκτούν υπαρξιακό βάρος. Το τελευταίο του έργο, «Σχέδιο Προμηθεύς», αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας, επαναπροσεγγίζοντας τον μύθο και την ιστορική μνήμη ως πεδίο δοκιμασίας, όπου η πράξη δεν λυτρώνει αλλά δεσμεύει.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Ζαφείρης, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Ειρήνη Κατσινούλα

Κείμενο: Γιώργος Αδαμαντιάδης

Σχεδιασμός φωτισμού: Δημήτρης Λογοθέτης

Sound design: Σταμάτης Σπυρόπουλος

Παίζουν: Γιώργος Χριστάκης, Ειρήνη Κατσινούλα, Κατερίνα Κυπραίου, Στέλιος Μοίρας, Αλεξάν Σαριγιάν, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Κρίνα Δαλακλή

Φιλική συμμετοχή | Ηχογραφήσεις: Γιάννης Ζαφείρης, Στράτος Παπουτσάς, Ξενοφών Σάμιος, Βλάσσης Πολυχρονόπουλος, Αποστόλης Βογιατζής

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