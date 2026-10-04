Η κορυφαία rock μπάντα γυρίζει στην Αθήνα για το τελευταίο live μιάς πολύ δυνατής χρονιάς.

Οι 1000mods ετοιμάζουν ένα μεγάλο live την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 στο «Floyd Live Music Venue» που θα είναι και το κλείσιμο μίας πολύ επιτυχημένης για αυτούς χρονιάς.

Το τέλος του 2026 βρίσκει την κορυφαία ελληνική heavy rock μπάντα εκεί όπου έχει χτίσει μεγάλο μέρος της ιστορίας της: πάνω στη σκηνή. Μετά από δύο διαδοχικά sold-out shows στο «Floyd Live Music Venue», τον περασμένο Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2024, οι 1000mods πέρασαν το καλοκαίρι περιοδεύοντας στην Ευρώπη, με σταθμούς σε σημαντικά φεστιβάλ όπως τα Speedfest, Tolminator, Rock im Wald, Krach am Bach και SonicBlast.

Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίζουν και το φθινόπωρο, με μια εκτεταμένη σειρά συναυλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και μια νέα περιοδεία σε Ιρλανδία και Μεγάλη Βρετανία τον Νοέμβριο.

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Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους στο Χιλιομόδι, οι 1000mods έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μπάντες της ευρωπαϊκής heavy rock σκηνής. Από το «Super Van Vacation» (2011) και τα «Vultures» (2014), «Repeated Exposure To…» (2016), «Youth of Dissent» (2020) μέχρι το «Cheat Death» (2024), έχουν δημιουργήσει έναν αξιοζήλευτο κατάλογο, γεμάτο πραγματικά anthems όπως τα «Vidage», «Road To Burn», «Low” και «Electric Carve», που αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του live set τους.

Με ένα greatest-hits σετ από ολόκληρη τη μέχρι σήμερα πορεία τους, οι 1000mods επιστρέφουν στο «Floyd Live Music Venue», για να βάλουν την τελεία σε μια χρονιά που τους βρήκε, για ακόμη μία φορά, σχεδόν ασταμάτητα στον δρόμο.

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