5 δυνατά live για να υποδεχτείς τον Οκτώβριο

Από ένα κορυφαίο βρετανικό δίδυμο ηλεκτρονικής μέχρι το punk trio της οικογένειας Ξυλούρη, αυτά είναι τα μουσικά ραντεβού του ΠΣΚ.

Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με μια στάση στο Λονδίνο, σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία, συνεχίζοντας με μεταπτυχιακές Σπουδές Κινηματογράφου. Μετά από πολλές βροχές και άλλες τόσες IPA, επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με την επιμέλεια και τη μετάφραση, χτίζοντας συνεργασίες με εγχώρια φεστιβάλ κινηματογράφου και παραγωγές. Γράφει για σειρές και streaming, ενίοτε για μουσική και σινεμά. Οι μέρες της παλεύονται χάρη στα ακουστικά της και τις απαραίτητες ποσότητες καφέ, απογειώνονται με μεγάλες σκυλοβόλτες και τη σωστή παρέα. Συχνά δεν παλεύονται, λόγω σημαντικής έλλειψης υπομονής. Της φάνηκε πολύ περίεργο που έγραψε αυτό το bio στο γ’ ενικό.

Η πρώτη αληθινά φθινοπωρινή εβδομάδα της σεζόν φτάνει στο τέλος της και είναι πολύ λογικό να ψάχνεσαι για τρόπους να ξεδώσεις αυτό το ΠΣΚ. Για καλή μας τύχη, έχουμε κάποιες εξαιρετικές επιλογές, από πειραματική ηλεκτρονική μέχρι ωμό punk και εναλλακτικό ελληνικό ήχο. Πάμε να δούμε τι μουσικό παίζει στην πόλη από τις 2 ως τις 4 Οκτωβρίου.

Autechre

Οι θρυλικοί Autechre, το γνωστό δίδυμο της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής από το Μάντσεστερ, έρχεται στο «Universe» (3/10) για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση στο απόλυτο σκοτάδι. Η συναυλία πραγματοποιείται χωρίς κανένα οπτικό ερέθισμα, εστιάζοντας αποκλειστικά στα περίπλοκα, αφηρημένα ηχοτοπία του γκρουπ. Μαζί τους, ο Αθηναίος συνθέτης και sound designer της glitch και ηλεκτρακουστικής σκηνής, Qebo (Alex Retsis).

Για περισσότερες πληροφορίες για το live, μπες στο Exodos Guide.

Cayetano Live Band

Ο υπέροχος Cayetano δε σταματά να μπλέκει τα είδη με τους πιο τολμηρούς τρόπους, και ο μοναδικός ήχος που προκύπτει τον επιβραβεύει με τον πιο ανταποδοτικό τρόπο. Μαζί με την μπάντα του, ο πολύπλευρος μουσικός και συνθέτης κάνει την τρίτη στάση της περιοδείας του στην Αθήνα και στο «ΙΛΙΟΝ plus» (3/10), πριν την αναχώρηση του συγκροτήματος για συναυλίες σε Τουρκία και Ευρώπη. Ένα πολυαναμενόμενο live που δεν χάνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το live, μπες στο Exodos Guide.

Leon of Athens

Νοσταλγία, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη εναλλακτική ποπ και τη διαχρονική τραγουδοποιία, με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται με απόλυτη φυσικότητα, όπως ακριβώς και στις ιστορίες των τραγουδιών του. Στη σκηνή του «ΚΛΑΚΑΖ» (3/10) θα ακουστούν αγαπημένα παλιά και νέα κομμάτια του Leon. Την συναυλία στις ανοίγει ο The Astrolabe.

Για περισσότερες πληροφορίες για το live, μπες στο Exodos Guide.

Frenzee

Το δυναμικό punk-rock τρίο Frenzee επιστρέφει στο «AN Club» (2/10) για να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία πριν αναχωρήσει ξανά για την Αυστραλία. Τα τρία αδέρφια της κρητικής οικογένειας Ξυλούρη υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ωμή ένταση και αδρεναλίνη, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως μία από τις πιο συναρπαστικές live μπάντες της γενιάς τους. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι The Klammers, με τον χαρακτηριστικό τους «sensitive punk» ήχο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το live, μπες στο Exodos Guide.

Mikro

Οι Mikro, μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, έρχονται στο «Gazarte» (3/10) για μια βραδιά γεμάτη synthpop, electronica, χορό και τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ελληνικό εναλλακτικό τραγούδι. Από τη δημιουργία τους στη Θεσσαλονίκη το 1997, οι Mikro διαμόρφωσαν έναν απολύτως προσωπικό ήχο ενώ τα τραγούδια τους καθόρισαν μία ολόκληρη γενιά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το live, μπες στο Exodos Guide.