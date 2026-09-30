7 φεστιβάλ που δεν θα χάσουμε με τίποτα

Shopping, γραφιστικές τέχνες, σινεμά, συναυλίες και άλλες εκπλήξεις που ετοιμάζουν γνωστές αθηναϊκές διοργανώσεις.

Σπούδασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ με την πεποίθηση ότι θα γίνει επικοινωνιολόγος. Αναπάντεχα χώθηκε στη δημοσιογραφία, κατέληξε να αρθρογραφεί στο Αθηνόραμα για περίπου τέσσερα χρόνια και πλέον γράφει για εικαστικά και πόλη στο Exodos. Παράλληλα, εξερευνά όσο μπορεί την Αθήνα και προσπαθεί να χωρέσει στο καλεντάρι της εκθέσεις, φεστιβάλ, προβολές και βόλτες, χωρίς να πελαγώσει.

Εάν ο Σεπτέμβριος σάς φάνηκε χαοτικός όσον αφορά τις εκδηλώσεις στην πόλη, πού να δείτε τι έρχεται τον Οκτώβριο. Φυσικά, θα ακολουθήσουν πολλές λίστες με «must» συναυλίες, εκθέσεις, παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές που έρχονται τους επόμενους μήνες. Για την ώρα, όμως, φτιάξαμε έναν οδηγό με τα φεστιβάλ που δεν πρόκειται να λείψουν από την ατζέντα μας.

Fantasy Festival 2K26

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Vasilaki (@marypoppinzhandmade)

Μεγαλύτερο και πιο ζωντανό από ποτέ, το ελληνικό φεστιβάλ του Φανταστικού έρχεται για ένα μαγικό τριήμερο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (2, 3 & 4/10). 300+ εκθέτες και καλλιτέχνες, χειροτέχνες, cosplayers, σύλλογοι και εκλεκτοί προσκεκλημένοι του fantasy είδους θα μας ταξιδέψουν σε άλλους κόσμους. Εκτός από τους εκθέτες, η διοργάνωση περιλαμβάνει, ως συνήθως, δραστηριότητες, panels, διαγωνισμούς, μουσικά και χορευτικά shows και πολλές εκπλήξεις.

The Meet Market #FallEdition

Από μια απλή αγορά, το Meet Market έχει εξελιχθεί σε ένα σημείο συνάντησης για τον κόσμο. Μία αφορμή για βόλτα, ψώνια και ξεχωριστές εμπειρίες παρέα με τους δικούς μας ανθρώπους. Το επερχόμενο φεστιβάλ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, με πάνω από 160 εκθέτες, DJ sets, street food και cocktails, δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά και, φυσικά, ελεύθερη είσοδο.

32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Το φθινόπωρο είναι μια αγαπημένη σεζόν για τους Αθηναίους σινεφίλ και ένας βασικός λόγος είναι οι Νύχτες Πρεμιέρας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει για την 32η διοργάνωσή του από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, με ένα χορταστικό πρόγραμμα προβολών. Αν δεν έχετε ήδη οργανωθεί και δεν έχετε ιδέα τι να πρωτοδείτε, η Μάντυ Βλασσοπούλου έχει φτιάξει έναν οδηγό επιβίωσης.

We Dare To-Festival

View this post on Instagram A post shared by TROMMARA (@trommaraband)

Δύο μέρες παρέα με επτά συγκροτήματα πάνω στη σκηνή του «ΙΛΙΟΝ Plus». Ένα φεστιβάλ που μας φέρνει πιο κοντά, στήνοντας μια γιορτή μουσικής και αλληλοϋποστήριξης. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, το We Dare To-Festival τραγουδά και χορεύει για τα Προσφυγικά μέσα από ένα ξεχωριστό πρόγραμμα συναυλιών.

Printed Athens Art Weekend

Από τις πραγματικά αγαπημένες μας διοργανώσεις στην πόλη, το φεστιβάλ που αναδεικνύει τις γραφιστικές τέχνες είναι και πάλι εδώ. Το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα πλημμυρίσει και πάλι με prints, χαρακτικά, μεταξοτυπίες, posters, illustrations, streetwear, συλλεκτικά αντικείμενα και πολλές άλλες δημιουργίες. Πάνω από πενήντα συνολικά Έλληνες δημιουργοί συμμετέχουν στο Printed Athens Art Weekend και μας καλούν να ανακαλύψουμε τα πάντα γύρω από το graphic design και όλες τις τέχνες που δύσκολα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Athens Halloween Festival 2026

View this post on Instagram A post shared by Athens Halloween Festival (@athenshalloweenfestival_2026)

Εάν είστε από εκείνους που γκρινιάζουν ότι το Halloween είναι αμερικανική γιορτή, σταματήστε να διαβάζετε. Δεν αντιλέγουμε, όμως δεν είναι η μόνη γιορτή που τιμά η ελληνική πρωτεύουσα (υπενθυμίζουμε πως μια χαρά πανηγυρίζετε κάθε 14 Φλεβάρη ή στο Saint Patrick’s Day). Επομένως, γιατί να μη γιορτάσουμε και τη Νύχτα των Πνευμάτων; Μετά από την πρώτη, επιτυχημένη του διεξαγωγή, το Athens Halloween Festival κάνει comeback από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Πιο σκοτεινό και πιο ανατριχιαστικό, το φεστιβάλ φέρνει στην πόλη τρόμο, φαντασία, δημιουργία και διασκέδαση.

Journals n’ Spirits 2026

Το red n’ noir φροντίζει για μπίρα και μπίρι-μπίρι και το φθινόπωρο, με έναν θεσμό που δίνει φωνή σε ανεξάρτητα δημοσιογραφικά μέσα, ερευνητικές ομάδες, παρατηρητήρια και περιοδικά. Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, παρακολουθούμε παρουσιάσεις ερευνών και ζωντανές εκπομπές, συμμετέχουμε σε εργαστήρια και πίνουμε φθηνά cocktail, κρασί και μπίρα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.