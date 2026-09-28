Στο 5ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου μαθαίνουμε ότι «τίποτα δεν προέρχεται από το κενό»

Αυτές είναι όλες οι ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, οι συζητήσεις και τα αφιερώματα που θα παρακολουθήσουμε στο φετινό φεστιβάλ.

Μεγάλωσε στην Κυψέλη πριν γίνει χιπ, σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου και από μικρή ήξερε ότι θέλει να ζήσει τη ζωή της εθισμένη στις οθόνες. Έκανε μία στάση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως πρακτικάρια, δούλεψε ως copywriter και, όταν κατάλαβε πως η διαφήμιση δεν της ταιριάζει, επέστρεψε στον κινηματογράφο (και την τηλεόραση) γράφοντας στο Αθηνόραμα. Τον ελεύθερο της χρόνο αγοράζει βιβλία μανιωδώς και τα διαβάζει με μέτρο, ακούει τα άλμπουμ της χρονιάς για την εικοσάδα της blogovision και παίζει χαζά βιντεοπαιχνίδια. Για κάποιο λόγο μισεί το λεμόνι.

Το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, με δύο εβδομάδες αφιερωμένες στο παλαιστινιακό σινεμά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η πρωτοβουλία του Dounias θα έχει προβολές, συζητήσεις, αρχειακό υλικό, καλεσμένους και ρετροσπεκτίβες που θα απλωθούν από το Τριανόν μέχρι τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), σε ένα πρόγραμμα που φέτος κινείται γύρω από την ιδέα ότι «τίποτα δεν προέρχεται από το κενό».

Η ιδέα αυτή υιοθετείται τόσο ως επιμελητική αρχή όσο και ως ερώτημα: τι κληρονομούμε, τι επιβιώνει, τι εξαφανίζεται, και τι συμβαίνει όταν μια ιστορία μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη; Η κάθε εικόνα εμπεριέχει τα ίχνη του παρελθόντος. Το κάθε αρχείο αντανακλά επιλογές σχετικά με το τι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και τι αφήνεται να περάσει στη λήθη. Η κάθε προσωπική μνήμη αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης ιστορίας.

Δύο αφιερώματα

Στην καρδιά του φετινού προγράμματος βρίσκεται μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του Ελία Σουλεϊμάν, μιας από τις πιο ιδιαίτερες φωνές του παλαιστινιακού και διεθνούς κινηματογράφου. Οι ταινίες «It Must Be Heaven», «The Time That Remains», «Divine Intervention» και «Chronicle of a Disappearance» θα προβληθούν στο φεστιβάλ, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τον ίδιο τον σκηνοθέτη να μιλά για το έργο του, αφού θα παρευρεθεί στην Αθήνα ως προσκεκλημένος του φεστιβάλ.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μοχάμαντ Μπάκρι θα έχει την τιμητική του στο φεστιβάλ με ένα αφιέρωμα στη φιλμογραφία του που θα συμπεριλαμβάνει προβολές, αναγνώσεις και δρώμενα που θα διεξαχθούν παρουσία μελών της οικογένειάς του. Ο Μπάκρι έγινε γνωστός με το (απαγορευμένο στο Ισραήλ) ντοκιμαντέρ «Jenin, Jenin», το οποίο εστίαζε στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση της Τζενίν. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαία με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος και τον πολυχώρο Baumstrasse.

Εκτός από τα αφιερώματα, τις συζητήσεις και τις επιμέρους εκδηλώσεις, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα ταινιών μικρού μήκους με τίτλο Palescope short-film programme, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την απονομή ενός Βραβείου Κοινού.

Archives of Belonging

Ένας από τους πυλώνες του φετινού φεστιβάλ είναι η αίσθηση του ανήκειν. Έτσι, στο πρόγραμμα «Archives of Belonging» θα δούμε φέτος τις ταινίες «Partition» της Ντιάνα Άλαν και «A Stone’sThrow» του Ραζάν ΑλΣαλάχ, δύο έργα που εξετάζουν τι είναι αυτό που απομένει σε έναν τόπο όταν οι κάτοικοί του εκτοπίζονται και με ποιον τρόπο οι εικόνες, οι μνήμες και οι ιστορίες καταφέρνουν να διατηρήσουν την αίσθηση της κοινότητας, αψηφώντας τα σύνορα και τις γενιές που αλλάζουν;

Αξιοποιώντας υλικά όπως αρχειακό υλικό, προσωπικές ιστορίες και τοπία που τα έχει σημαδέψει ο εκτοπισμός, η ενότητα εξετάζει ποιος ελέγχει το αρχείο, ποιες φωνές γίνονται δεκτές εντός του, αλλά και πώς το σινεμά μπορεί να ανασύρει και να πλαισιώσει διαφορετικά ιστορίες που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το παρόν.

Επιπλέον, στην ενότητα αυτή πρόκειται να παρουσιαστεί η ταινία «You Come From Far Away» της Αμάλ Ραμσίς, μια οικογενειακή ιστορία που συνδέει τον Ισπανικό Εμφύλιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Νάκμπα και τον Εμφύλιο Πόλεμο του Λιβάνου. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση ανάμεσα στην Αμάλ Ραμσίς και την κόρη της πρωταγωνίστριας, μεταφέροντας τις αναζητήσεις της ταινίας σχετικά με τη μνήμη και την κληροδοτημένη ιστορία στη σκηνή μέσα από μια προσωπική, διαγενεακή συνάντηση.

Άλλη σημαντική στιγμή του φεστιβάλ είναι η προβολή του «A Sunken Tale of Losses Delayed» των Λαρίσα Σανσουρ και Σόρεν Λιντ, μια ταινία που εξετάζει την ιστορία της αποικιοκρατικής λαφυραγωγίας μέσα από το πρίσμα μιας πειρατικής παλαιστινιακής αφήγησης. Την προβολή θα ακολουθήσει η εκδήλωση «Pirates, Museums & Other Colonial Fictions», όπου θα παρουσιαστεί το έργο του καλλιτέχνη, κινηματογραφιστή και διευθυντή του Παλαιστινιακού Μουσείου στη Μπιρζίτ/Ραμάλα Αμέρ Σομάλι, παρουσία του ιδίου.

Μια άλλη Παλαιστίνη

Σε συνεργασία με τις εκδόσεις San Casciano, το φεστιβάλ επεκτείνεται πέρα από την οθόνη του σινεμά με την ενότητα «Thinking Palestine Otherwise» με προσκεκλημένο τον συγγραφέα, ποιητή, και δημοσιογράφο Μοχάμεντ Ελ-Κουρντ. Η συζήτηση θα προσεγγίζει ζητήματα γλώσσας, πολιτικής αντιπροσώπευσης και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις της Παλαιστίνης, ενώ θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.

Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης την προβολή του ντοκιμαντέρ «UNRWA, 75 Years of a Temporary History», σε συνέχεια της οποίας η σκηνοθέτιδα Λιάνα Σαλέχ θα συνομιλήσει με το κοινό. Πρόκειται για μια συνεργασία με το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται ως μέρος μιας σειράς συνεργασιών με πολιτιστικούς οργανισμούς όπως το WIFT GR.

Αραβική ποίηση και ελληνική μουσική

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την περφόρμανς In the Beginning Were the Apricots, τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ της παλαιστίνιας ποιήτριας Κάρολ Σανσούρ και των μουσικών Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. H περφόρμανς δημιουργήθηκε με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία ενός νέου δίσκου και μεταφέρει την ποίηση της Sansour στα ελληνικά σε μετάφραση Νατάσας Σιδέρη, συνοδευόμενη από πρωτότυπη μουσική και φωνητικά.

Για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του 7ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ.