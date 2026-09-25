«Musk»: Ένα ντοκιμαντέρ για τον «καλύτερο καπιταλιστή του κόσμου»

Ο οσκαρικός ντοκιμαντερίστας Άλεξ Γκίμπνεϊ βάζει τον πιο αμφιλεγόμενο επιχειρηματία στο στόχαστρο.

Μεγάλωσε στην Κυψέλη πριν γίνει χιπ, σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου και από μικρή ήξερε ότι θέλει να ζήσει τη ζωή της εθισμένη στις οθόνες. Έκανε μία στάση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως πρακτικάρια, δούλεψε ως copywriter και, όταν κατάλαβε πως η διαφήμιση δεν της ταιριάζει, επέστρεψε στον κινηματογράφο (και την τηλεόραση) γράφοντας στο Αθηνόραμα. Τον ελεύθερο της χρόνο αγοράζει βιβλία μανιωδώς και τα διαβάζει με μέτρο, ακούει τα άλμπουμ της χρονιάς για την εικοσάδα της blogovision και παίζει χαζά βιντεοπαιχνίδια. Για κάποιο λόγο μισεί το λεμόνι.

Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά καλά πράγματα να πει κανείς για τον Ίλον Μασκ. Ο πρώην-MAGA «καλύτερος καπιταλιστής του κόσμου» και πλουσιότερος άνθρωπος στη Γη είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενος και στη χειρότερη απατεώνας. Ίσως γι’ αυτό το λόγο δε θα μπορούσε ποτέ να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στον κινηματογραφιστή Άλεξ Γκίμπνεϊ για ένα ντοκιμαντέρ-πορτραίτο με εκείνον στο επίκεντρο. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, πως η έρευνα δεν έχει γίνει και το ντοκιμαντέρ δε θα βγει στους κινηματογράφους: πρόκειται για το «Musk», που μετά από την πρεμιέρα του στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας θα βρει τον δρόμο του προς τις αμερικανικές αίθουσες.

Στο ντοκιμαντέρ, ο οσκαρικός Γκίμπνεϊ επιχειρεί να εξετάσει το φαινόμενο Μασκ από κάθε πλευρά. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα, οι ισχυρισμοί που δεν βασίζονται σε καμία επιστημονική έρευνα και η αποκλειστικά επενδυτική του ανάμειξη στην ίδρυση της Tesla μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο, ενώ ο Γκίμπνεϊ φαίνεται να εστιάζει και στην προσωπική ζωή του επιχειρηματία. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και η πρώην σύζυγός του, Τζαστίν Μασκ, καθώς και επαγγελματικοί συνεργάτες, δημοσιογράφοι και… μερικές από τις μητέρες των (πολλών) παιδιών του.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε ποια ήταν η αντίδραση του Μασκ σε αυτή την παραγωγή, σε μια ανάρτησή του στο X το αποκάλεσε «συκοφαντικό». Όταν ο Γκίμπνεϊ τον ρώτησε γιατί το πιστεύει αυτό, ο επιχειρηματίας του απάντησε «επειδή ο Γκίμπνεϊ είναι μαλάκας».

Douché — Alex Gibney (@alexgibneyfilm) October 2, 2023



Το «Musk» δεν είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να αποκαλύψει την ιστορία μιας δημόσιας φιγούρας. Λίγες μέρες νωρίτερα, το «You Can See Everything» του Νέιθαν Φίλντερ μας υποσχέθηκε μια ανεμπόδιστη ματιά στη ζωή και τη δουλειά της καταδικασμένης για απάτη ιδρύτριας της εταιρείας Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς. Βέβαια, μια από τις πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δύο είναι πως η Χολμς δεν αποτελεί πια ενεργό κίνδυνο.

Δείτε το trailer του «Musk»: