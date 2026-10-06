Όσα θα δούμε στο Thessaloniki Animation Festival

H μεγάλη γιορτή του animation επιστρέφει με ρεκόρ συμμετοχών, διεθνείς καλεσμένους και ελεύθερη είσοδο. το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης γεμίζει με λάτρεις της τέχνης του animation.

Το Thessaloniki Animation Festival – TAF, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ animation της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, 15-18 Οκτωβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Δ) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φέτος, το φεστιβάλ γιορτάζει τη μεγαλύτερη διοργάνωση της ιστορίας του, συγκεντρώνοντας ρεκόρ συμμετοχών και φιλοξενώντας κορυφαίους δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες του Pitching Forum θα έχουν την ευκαιρία για πολλαπλά networking events, mentorships, καθώς επίσης να συζητήσουν και να παρουσιάσουν το πρότζεκτ τους σε σημαντικούς παράγοντες της εγχώριας και διεθνούς βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε φέτος σε σχέση με πέρσι (3.300 ταινίες), με τους αριθμούς να έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία! Το TAF δέχτηκε περισσότερες από 4.200 συμμετοχές, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι καλύτερες. Συνολικά, το κοινό θα απολαύσει 184 διαγωνιζόμενες ταινίες, 12 ταινίες μικρού μήκους σε ειδικά αφιερώματα, καθώς και 1 μεγάλου μήκους (feature film) αφιέρωμα.

Διεθνές & Ελληνικό Διαγωνιστικό

Φέτος, το πρόγραμμα αποτελείται από 15 Διεθνή (INT) και 2 Πανελλήνια (NAT) διαγωνιστικά τμήματα. Οι συμμετέχουσες ταινίες θα διαγωνιστούν για τα βραβεία 1ης, 2ης, και 3ης θέσης, Storytelling, Σπουδαστικό, Select Respect, Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας, Κοινού, Καλύτερου Pitch BAF και για τρία «Χρυσά Εισιτήρια» για το διεθνές Cartoon Forum 2027!

Προβολή ταινίας μεγάλου μήκους: Tales From The Magic Garden



Mια εντυπωσιακή stop-motion ταινία, καρπός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής συμπαραγωγής (Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γαλλία) με την υπογραφή τεσσάρων σκηνοθετών, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Berlinale και μάγεψε το κοινό στο φεστιβάλ του Annecy.

Βασισμένη στο βιβλίο του Arnošt Goldflam, η συγκινητική αυτή ιστορία ακολουθεί τρία αδέρφια που περνούν τη νύχτα στο σπίτι του παππού τους. Θέλοντας να γεμίσουν το κενό της απώλειας της γιαγιάς τους -η οποία ήταν η αγαπημένη «παραμυθού» της οικογένειας- αρχίζουν να πλάθουν τις δικές τους ιστορίες, ανακαλύπτοντας τη θεραπευτική δύναμη της φαντασίας.

Για τις ανάγκες της ξεχωριστής αυτής προβολής, θα φιλοξενείται στον χώρο του φεστιβάλ μια εντυπωσιακή έκθεση των αυθεντικών σκηνικών και μαριονετών της ταινίας καθ’ όλη τη διάρκεια του TAF! Επιπλέον, μετά το τέλος της προβολής, ο διακεκριμένος παραγωγός της (Maurfilm), Martin Vandas, θα βρίσκεται εκεί για να συνομιλήσει με το κοινό και να μοιραστεί τα μυστικά της απαιτητικής, πολυετούς διαδικασίας παραγωγής αυτού του animated αριστουργήματος.

Αφιέρωμα: Τσεχικό Stop-Motion (Σε δύο μέρη)

Μια βαθιά βουτιά στην πλούσια παράδοση της τσεχικής σχολής:

● Part 1: Czech Stop-Motion Masters: Εισαγωγή στους κλασικούς του τσεχικού puppet animation. Από το αντιπολεμικό The Revolt of Toys της Hermína Týrlová και το Inspiration του Karel Zeman, μέχρι τα εμβληματικά έργα του Jiří Trnka (The Hand), του Břetislav Pojar και το παγκοσμίου φήμης Dimensions of Dialogue του Jan Švankmajer.

● Part 2: New Era of Czech Puppet Animation: Η μετάβαση στη νέα γενιά (από το 1989 και μετά). Από το The Club of the Laid Off του Jiří Barta και τη σειρά Fimfarum, μέχρι την υποψήφια για Όσκαρ ταινία Daughter της Daria Kascheeva, και το φιλόδοξο υποβρύχιο μιούζικαλ 9 Million Colours της Bára Anna Stejskalová.

WTF OFF: The Return – Between Chaos and Vertigo

Το Σάββατο το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνει το WTF OFF, σε επιμέλεια του Sébastien Sperer (με 25ετή πορεία στο φεστιβάλ του Annecy). Ένα πρόγραμμα αυστηρά για ενήλικες (18+), γεμάτο τολμηρές, φρέσκιες, ανορθόδοξες, σκοτεινές και χιουμοριστικές ταινίες. Το animation εδώ αρνείται να «συμπεριφερθεί σωστά»· μεταλλάσσεται, σπάει τους αφηγηματικούς κανόνες και προσφέρει μια υπνωτική, απρόβλεπτη και οπτικά ριζοσπαστική εμπειρία.

Προσβασιμότητα & Συμπερίληψη στο σινεμά



● Προβολή για Κωφούς: Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, με ταινίες χωρίς διάλογο και διερμηνεία από την Ευλαμπία Αγγέλου.

● Masterclass από τη Δρ. Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη: Accessibility & the Cinema. Ένα εργαστήριο που εισάγει κοινό και καλλιτέχνες στις πρακτικές καθολικής προσβασιμότητας, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή αναπήρων δημιουργών στον κινηματογράφο, βάσει των Σπουδών για την Αναπηρία.

Το παιδικό πρόγραμμα (TAF Kids)

Τα πρωινά της Πέμπτης (15/10) και της Παρασκευής (16/10), το TAF θα υποδεχτεί σχολικές τάξεις για προβολές και εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι αφιερωμένα στους μικρούς μας φίλους με το παιδικό πρόγραμμα TAF Kids, αν και οι επιλεγμένες ταινίες υπόσχονται μια άκρως απολαυστική εμπειρία για θεατές όλων των ηλικιών.

Anime Special: Για πρώτη φορά το TAF φέρνει, κατά τις πρωινές ώρες, πρόγραμμα και για το εφηβικό και ενήλικο κοινό και μάλιστα την Κυριακή, μετά το TAF Kids θα ακολουθήσει προβολή με μοναδικές Anime ταινίες μικρού μήκους.

Οι καλεσμένοι & τα masterclasses

Στο φετινό φεστιβάλ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε διεθνείς επαγγελματίες του χώρου:

● Daniel Callaby: O βετεράνος 3D character animator (Lead Animator στο Arcane και τωρα στην μεγάλη παραγωγή του Magic the Gathering του Netflix), ο οποίος θα παραδώσει Masterclass με τίτλο «Realism in motion and believable acting».

● Dora Plagioti: Σύμβουλος Οργανωσιακής Ανάπτυξης, θα παρουσιάσει το 2ήμερο βιωματικό εργαστήριο«The Resilient Artistic Mind», εστιάζοντας στη σύνδεση της δημιουργικότητας με την ψυχική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη καλλιτεχνική πρακτική.

● Couch Heroes: Ο Άρης Κωνσταντινίδης (Co-Founder & COO) και ο Glen Pryer (Managing Director στην NBI Gaming, με προϋπηρεσία σε Xbox, Blizzard και EA) παρουσιάζουν το όραμα της Couch Heroes: τη δημιουργία ενός νέου, ζωντανού MMO κόσμου, σχεδιασμένου γύρω από τους παίκτες, τις κοινότητες και τις εμπειρίες που μοιράζονται μέσα σε αυτόν, με στόχο να συνδέσει διαφορετικούς gaming κόσμους σε ένα ενιαίο σύμπαν.

● Henry Wong: Key Visual Development Artist με συμμετοχή σε projects όπως KPOP Demon Hunters, Spider-man: Across the Spider-Verse και Blue Eyed Samurai.

● Κοντά μας θα βρίσκονται επίσης οι Pavel Horáček (Anifilm, Τσεχία), Agnès Bizzaro (Cartoon Forum), και ο João Carrilho (Fly Moustache)

BAF Balkan Animation Forum

Το θεσμοθετημένο πλέον Balkan Animation Pitching Forum θα πραγματοποιηθεί για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, στον χώρο του φεστιβάλ, σπάζοντας κάθε ρεκόρ συμμετοχής από Ελληνικά και Βαλκανικά projects. Το BAF συνεχίζει ακάθεκτα να φέρνει κοντά τους δημιουργούς με παραγωγούς και experts της βιομηχανίας με πρακτικές γνώσεις και ευκαιρίες συνεργασιών.

Φέτος το BAF αναβαθμίζεται και συνεργάζεται με το μεγαλύτερο pitching forum του κόσμου για animated series το Cartoon Forum. Στο πλαίσιο του Country Spotlight που για το 2027 είναι η Ελλάδα έχει ανατεθεί στο BAF να διακρίνει τα 3 project από Ελλάδα που θα περάσουν απευθείας στο pitching forum του Cartoon. Μια μεγάλη τιμή και ευθύνη που μαζί με την επιτροπή από το Cartoon παρούσα καθιστά το BAF εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη του animation industry της χώρας.

Το πλήρες πρόγραμμα του TAF 12 σας περιμένει στην επίσημη ιστοσελίδα του.