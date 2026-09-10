Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο σινεμά

Θυμόμαστε τις ταινίες που έντυσαν τις ιστορίες τους με τις ερμηνείες του μεγάλου τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Αθηναίος από το 1994. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πάντειο και για σχεδόν εννέα χρόνια αρθρογραφούσε για τον κινηματογράφο στο Αθηνόραμα. Όταν δεν βλέπει ΠΑΟ - Λίβερπουλ εναλλάξ, στέλνει κείμενα στο αθλητικό zine Humba και τα απογεύματα εισηγείται σεμινάρια για την 7η τέχνη (Cinemarian, Fårö). Τα καλοκαίρια θα τον βρεις να επιμελείται το πρόγραμμα ταινιών του φεστιβάλ Zagoriwood και ενίοτε να συνεργάζεται με θεσμούς όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Η μέρα του ξεκινάει σε σκοτεινή αίθουσα και τελειώνει κάπου με μια Guinness.

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον κινηματογράφο δεν είχε την πληθωρικότητα που θα του άξιζε να έχει, καθώς θυμίζουμε πως στο ενεργητικό του είχε μόνο έναν ολοκληρωμένο ρόλο στη μεγάλη οθόνη, για τις ανάγκες της μικρού μήκους «Ο Θρόνος του Ξέρξη». Ωστόσο, σαφώς περισσότερες ήταν οι συμμετοχή του σε σάουντρακ ταινιών τις τελευταίες δεκαετίες, αρχής γενομένης με τη «Θηλυκή Εταιρεία» (1999) του εμβληματικού Νίκου Περάκη.

Στην κομεντί που επικεντρώνεται στις προσπάθειες μιας παρέας γυναικών να αυξήσουν τη σεξουαλική δραστηριότητά τους, ακούγεται το «Λουκέτο» που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο «Παιδί της Νύχτας» (1997). Το φιλμ ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90 και είχε πρωταγωνίστριες τις Μαρία Γεωργιάδου, Σμαράγδα Διαμαντίδου και Σμαράγδα Καρύδη, μεταξύ άλλων.

Λίγο αργότερα, ο σκηνοθέτης Στράτος Τζίτζης στο υπαρξιακό δράμα «Σώσε με» (2001) χρησιμοποιεί το «Θέλω Να Γυρίσω», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μαζωνάκη, στην οποία συνεργάστηκε με το χιπ χοπ συγκρότημα Goin’ Through. Επτά χρόνια μετά, το τραγούδι θα ακουγόταν ξανά στην στρατιωτική κωμωδία «Αϊ Φορ, Λούφα και Απαλλαγή» (Βασίλης Κατσίκης, 2008).

Το 2002, ο επιδραστικός σκηνοθέτης Νίκος Παναγιωτόπουλος γυρίζει το «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου», ένα λαϊκό νουάρ όπου τον τόνο δίνουν ένας φόνος και ένας περίπλοκος ερωτικός ανταγωνισμός. Την πρωτότυπη μουσική συνέθεσε ο Σταμάτης Κραουνάκης, με τον Μαζωνάκη να ερμηνεύει το χαρακτηριστικό κομμάτι «Ξημερώνει Πάλι».

Ενδιαφέρουσα έκπληξη η χρήση της κλαμπ εκδοχής του «Τελειώσαμε Εδώ» στην ιταλική παραγωγή «What Will Become of Us» («Che ne Sarà di Noi») του Τζιοβάνι Βερονέζι. Ο σκηνοθέτης αφηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης όπου τρία νεαρά άτομα ταξιδεύουν σε ένα ελληνικό νησί ακολουθώντας μια μεγαλύτερή τους κοπέλα.

Πηγή: Klik.gr