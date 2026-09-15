Η πόλη σήμερα: Από το πιο ιστορικό υπόγειο των εξαρχείων στο «πιο μικρό wine bar του κόσμου»

Live, κρασί, τέχνη, σινεμά και θέατρο: πέντε διαφορετικές αφορμές για να αφήσεις σήμερα τον καναπέ και να βγεις στην πόλη.

Τρίτη στην Αθήνα και η πόλη έχει ήδη βάλει τα δυνατά της. Από ένα εκρηκτικό live με τους Model/Actriz και κρασί σε ένα wine bar που χωράει… στην τσέπη σου, μέχρι τέχνη, Σκορσέζε και θέατρο, αυτές είναι οι στάσεις που αξίζει να βάλεις στο σημερινό σου πρόγραμμα.

Ένα φθινοπωρινό live που αξίζει να σημειώσεις

Το Plissken παρουσιάζει τους Model/Actriz από το Μπρούκλιν σε μια εκρηκτική live εμφάνιση στο ιστορικό «AN Club» στα Εξάρχεια, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Το συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει υλικό από το ντεμπούτο του «Dogsbody» και τον νέο δίσκο «Pirouette». Το support αναλαμβάνει ο French Fry, ένας ανερχόμενος indie καλλιτέχνης με έδρα την Ελλάδα. Ξεκίνησε να γράφει την δική του μουσική επηρεασμένος από συγκροτήματα όπως οι Fontaines D.C., Idles και Getdown Services.

Κρασί στο «πιο μικρό wine bar του κόσμου»

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Το «Vin d’Alsace» μόλις άνοιξε τις πόρτες του στο Παγκράτι και αυτοαποκαλείται το μικρότερο wine bar στον κόσμο. Το πραγματικά μικροσκοπικό μαγαζί είναι το καινούργιο εγχείρημα του Κωστή Καρατζιά, από την ομάδα του «Fysika» στο Κουκακί και ειδικεύεται στις ετικέτες κρασιών από την περιοχή της Αλσατίας (εξού και το όνομα). Οι ποικιλίες της περιοχής είναι το Riesling, το Pinot Gris, το Muscat και το Gewürztraminer και αυτές είναι που θα βρούμε στον κατάλογο του «Vin d’Alsace», χωρίς να επικεντρωθούμε σε ονόματα παραγωγών που δεν γνωρίζουμε. Το προσωπικό του μαγαζιού είναι εκεί για να κάνει την διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται, ακόμα και για τους «άσχετους» με το θέμα. Όσο για τα συνοδευτικά πιάτα, η κουζίνα κινείται πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία της απλότητας, με πίκλες, κονσέρβες, ψωμί με βούτυρο, σαρδέλες, kimchi και Gildas και ανάλογες επιλογές. Χωράνε μετά βίας εφτά άτομα στο εσωτερικό του, όμως υπάρχουν και τραπεζάκια έξω.

Πλατεία Βαρνάβα 8 και Μελισσού, Παγκράτι

Από την pop art στο graffiti

Η HeartbeatInk στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε τη νέα σεζόν με έναν εικαστικό διάλογο, ανάμεσα στους καλλιτέχνες Princess Consuela και The Clown. Στην έκθεση «Color Fiction», η Princess Consuela μεταφέρει την ψηφιακή της οξύτητα απευθείας στον καμβά, συνδυάζοντας pop art, street art και ψυχεδελικά στοιχεία. Από την άλλη, ο The Clown κινείται σε έναν πιο αφαιρετικό κόσμο, γεμάτο ζωγραφική, μουσική, graffiti και γραφή. Μάθε περισσότερα για την έκθεση στο Exodos Guide.

Μεταμεσονύχτιος Σκορσέζε

Δηλαδή, όχι μεταμεσονύχτια προβολή, γιατί απόψε στις 21:00 είναι που μπορούμε να δούμε το «Μετά τα Μεσάνυχτα» στο Θέατρο Επί Κολωνώ, αλλά μια μεταμεσονύχτια περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον Γκρίφιν Νταν. Στην ταινία, ο Πολ Χάκετ, μετά από μια τυχαία γνωριμία, μπλέκεται σε μια παράλογη νυχτερινή περιπέτεια στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Παρεξηγήσεις, παράξενοι άνθρωποι, ένας θάνατος και ένα εξαγριωμένο πλήθος τον καταδιώκουν ασταμάτητα. Προσπαθώντας μάταια να επιστρέψει σπίτι, ζει μια αλυσίδα σουρεαλιστικών γεγονότων για να καταλήξει εξαντλημένος αλλά σώος, πίσω στο γραφείο του το επόμενο πρωί.

Στον απόηχο της πυρηνικής καταστροφής

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, η παράσταση-ντοκουμέντο «Η φωνή της Λουντμίλα» επιστρέφει για δύο επετειακές παραστάσεις στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη». Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Gunnar Bergdahl και αποτελεί την εξομολόγηση μιας γυναίκας που έχασε τον σύζυγό της στην προσπάθεια κατάσβεσης του αντιδραστήρα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπαφαλούκα και ερμηνεία Ηρώς Μουκίου.