Φεστιβάλ για το παιδί: Ό,τι παίζει το Σεπτέμβρη

Μαζί με τα σχολεία ξεκινούν και τα φεστιβάλ που απευθύνονται στους μικρούς φίλους.

Ηθοποιός, αρθρογράφος και σεναριογράφος, μαμά δύο αγοριών, millennial σε κρίση, αδιόρθωτα περίεργη και σε μόνιμη αναζήτηση της καλοσύνης και της ευγένειας γύρω μου. Γεννήθηκα στην Αθήνα, είμαι παιδί της πόλης και της εξερεύνησης, αγαπώ να πλάθω ιστορίες και να ακούω τις μικρές αλήθειες των ανθρώπων. Το μότο μου: η ζωή είναι μικρή, πρέπει να έχεις τεχνική.

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του σχολεία, δραστηριότητες, ξυπνητήρια και την επιστροφή στη ρουτίνα, αλλά πριν μπει η οικογενειακή ζωή σε πλήρη πρόγραμμα (και αφού μπει βεβαίως), υπάρχουν μερικά φεστιβάλ που αξίζουν μια θέση στην ατζέντα. Δεν είναι πολλές οι διοργανώσεις που πληρούν αυστηρά τα κριτήρια ενός αμιγώς παιδικού φεστιβάλ μέσα στον Σεπτέμβριο, όμως όσες έχουν προγραμματιστεί για το ξεκίνημα του φθινοπώρου έχουν αρκετό υλικό για να γεμίσουν οικογενειακές εξόδους. Κάποιες απλώνονται σε περισσότερες ημέρες, άλλες καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, ενώ υπάρχουν και εκείνες που λειτουργούν σαν μεγάλη γιορτή λίγο πριν ή αμέσως μετά το πρώτο κουδούνι.

2ο Παιδικό Φεστιβάλ «Πι και Φι» (Παλαιό Φάληρο)

Το Παλαιό Φάληρο υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με το 2ο Παιδικό Φεστιβάλ «Πι και Φι», από 8 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 19:00 και ελεύθερη είσοδο. Η διοργάνωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου είναι φτιαγμένη με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες και μεταφέρει τις εκδηλώσεις σε σχολικές αυλές και χώρους πολιτισμού της πόλης.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από την ομάδα Κοκού – Μουκλό και την Βάσω Γιαρένη, βασίζεται κυρίως στο παιδικό θέατρο και στις παραστατικές τέχνες. Ανάμεσα στις δράσεις βρίσκονται παραστάσεις και αφηγήσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ιστορίες και να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους θεατρικής έκφρασης, σε διαφορετικά σημεία του Παλαιού Φαλήρου που εκείνες τις μέρες θα μετατραπεί σε μια μεγάλη σκηνή.

Αναλυτικά και το πρόγραμμα εδώ

River Fest 2026 (River West)

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το River Fest 2026, με το κύριο φεστιβαλικό πρόγραμμα στο River West Open να συγκεντρώνεται στις 3, 4, 5 και 10, 11, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00. Η διοργάνωση απευθύνεται σε παιδιά και γονείς και είναι σχεδιασμένη σαν μια μεγάλη γιορτή δημιουργικότητας λίγο πριν και αμέσως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Εδώ το παιδί δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε παιχνίδι και δραστηριότητα, αφού το πρόγραμμα τα χωράει σχεδόν όλα. Υπάρχουν DJ sets, χορός, hip hop workshops και dance performances, ενώ το «Τσίρκο των Χρωμάτων» φέρνει ζογκλερικά και παιχνίδια στον χώρο. Τα παιδιά μπορούν ακόμη να δοκιμάσουν escape game με τίτλο «Το Χαμένο Ουράνιο Τόξο», να συμμετάσχουν σε Furby face painting και σε δημιουργικά εργαστήρια.

Στο πρόγραμμα υπάρχει επίσης η δράση «Χρωμάτισε τη Μπλούζα σου!», ενώ σε άλλες ημέρες τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν δικά τους charms για παπούτσια ή να ασχοληθούν με κατασκευές. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια επιλογή που δεν απαιτεί από το παιδί να καθίσει απλώς να παρακολουθήσει, αφού η συμμετοχή είναι μέρος της εμπειρίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Cycladic Kids Festival 2026 (Πάρκο Ελευθερίας)

Το μεγάλο παιδικό ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας έχει οριστεί για φέτος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όταν το 4ο Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μεταφέρεται στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους 4 έως 18 ετών και η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Σάββατο το φεστιβάλ λειτουργεί 11:00–21:00 και την Κυριακή 11:00–18:00.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως αφετηρία την ερώτηση «Το Μουσείο Θέλω να είναι…», η οποία τέθηκε στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου. Οι ιδέες των παιδιών δεν έμειναν στις ζωγραφιές τους, αποτελούν την αφετηρία για το ίδιο το φεστιβάλ και θα μετατρέψουν το Πάρκο Ελευθερίας σε έναν μεγάλο χώρο τέχνης και παιχνιδιού.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεατρικές παραστάσεις, μουσική από εφηβικές μπάντες, αφηγήσεις ιστοριών, κινηματογράφος, ακόμα και stand-up comedy, ενώ παράλληλα θα λειτουργούν εργαστήρια για διαφορετικές ηλικίες. Πηλός, μεταξοτυπία, μαγειρική, εικαστικά, υφαντική, κατασκευές, ακροβατικά, skateboarding, χορός και φωτογραφία είναι μερικές από τις θεματικές που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ξεχωριστή θέση έχει και η ψηφιακή έκθεση με έργα των νικητών και των διακριθέντων του παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής, ο οποίος φέτος συγκέντρωσε 10.000 συμμετοχές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Kids Festival 2026 (Γλυφάδα)

Στη νότια Αθήνα, το Kids Festival 2026 του Δήμου Γλυφάδας έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο αλλά από τις 26 Αυγούστου διανύει τη β φάση του που θα κρατήσει όλο τον Σεπτέμβρη και θα απλώνεται σε πάρκα και παιδικές χαρές της πόλης.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα του οποίου οι περισσότερες δράσεις θα γίνουν σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αττικής Ριβιέρας, στη Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας, πλάι στο κύμα, γιατί ποιός δεν θέλει λίγο καλοκαίρι ακόμα;. Δέκα μεγάλες συναυλίες, δέκα θεατρικές παραστάσεις, τρία γλέντια πολιτιστικών συλλόγων, πέντε κινηματογραφικές ταινίες, ένα παιδικό θέατρο σκιών στη Γ΄ Μαρίνα και πολλά άλλα παιδικά θέατρα, κουκλοθέατρα, σινεμά στα πάρκα και τις παιδικές χαρές, συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκηνικό με υπογραφή νοτίων προαστίων.

Η είσοδος είναι δωρεάν και αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ