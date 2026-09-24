Η πόλη σήμερα: Dumplings, Λάνθιμος, stand up και μουσική στον Λόφο Φιλοπάππου

Πέντε διαφορετικές προτάσεις για μια Πέμπτη που μπορεί να ξεκινήσει νωρίς και να τελειώσει αργά.

Η Πέμπτη στην Αθήνα θέλει λίγο απ’ όλα: ένα τραπέζι με dumplings στον Πειραιά, μια στάση στο σινεμά για Γιώργο Λάνθιμο, stand up στα αγγλικά, αλλά και μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera en Salonico. Κι αν προτιμάτε την τέχνη, το Μεταξουργείο έχει σήμερα δύο νέες εκθέσεις που αξίζει να δείτε, με τη φωτογραφική ματιά της Μαργαρίτας Μυρογιάννη να συναντά τα μαρμάρινα έργα του Ανδρέα Λόλη.

Dumplings στον Πειραιά

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Στο μικρούλι «Kitschen» που άνοιξε στο λιμάνι του Πειραιά το 2021 η γιαπωνέζικη φιλοσοφία περπατάει παράλληλα με μια πιο ποπ αισθητική και ένα σφιχτό μενού με νόστιμες επιλογές που αντλούν έμπνευση από την κουζίνα διαφόρων ασιατικών χωρών, αλλά και ένα «κατιτίς» από Ελλάδα. Η εμπειρία γίνεται εμφανώς πιο διαδραστική αν καθίσεις στην μπάρα – ο σεφ από τη μεριά του μπορεί να διακρίνει τις αντιδράσεις σου, αν κάτι σε ενθουσιάσε ή δεν σου άρεσε, κι εσύ από τη μεριά σου παρατηρείς από κοντά τη διαδικασία. Φυσικά, μην φύγεις χωρίς να φας dumplings.

Κανάρη 5-7, Πειραιάς

Στη Στέλλα για Γιώργο Λάνθιμο

Στο πλαίσιο του «Σινεμά Ξανά» αυτές τις μέρες βλέπουμε σκοτεινές γωνιές του ελληνικού κινηματογράφου να (ξανα)φωτίζονται και, ας είμαστε ειλικρινείς, οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου δε θα μπορούσαν να λείπουν από εδώ. Απόψε στις 20:00, στη Στέλλα, θα δούμε τις «Άλπεις»: Τα μέλη της ομάδας «Άλπεις» προσλαμβάνονται από συγγενείς και φίλους νεκρών για να τους αντικαταστήσουν και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το πένθος τους. Όμως η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου όταν μια κοπέλα παραβιάζει τους αυστηρούς κανόνες.

Άχαστο διεθνές stand up

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Ο κορυφαίος Ινδός stand-up κωμικός Kanan Gill, μία από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ινδικής stand-up σκηνής, έρχεται απόψε στις 21:00 στη σκηνή του Arch Club Stage με ολοκαίνουργιο υλικό και τη μεγαλύτερη διεθνή περιοδεία της καριέρας του. Με το χαρακτηριστικό του ύφος

—ευφυές, παρατηρητικό και απολαυστικά λεπτοδουλεμένο— έχει καταφέρει να μετατρέψει καθημερινές σκέψεις και εμπειρίες σε κωμωδία που μιλά σε κοινά σε όλο τον κόσμο. Η παράσταση θα γίνει στα αγγλικά.

Φ hill Sessions με τη μοναδική Σαβίνα Γιαννάτου

Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι Primavera en Salonico θα ανέβουν απόψε στις 21:15 στην σκηνή του θεάτρου «Δόρα Στράτου», για να παρουσιάσουν το «Watersong», μία σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, για τη ζωή και τον θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό. Μαζί τους θα είναι και η Τυνήσια Lamia Bedioui, φέρνοντας τον κόσμο της ερήμου με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής της. Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο είναι τα όργανα που συνοδεύουν τις φωνές, συνδυάζοντας το παραδοσιακό στοιχείο με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Στο Μεταξουργείο για δύο εκθέσεις

Η γκαλερί The Breeder υποδέχεται τη φθινοπωρινή σεζόν με διπλά εγκαίνια την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: στον κεντρικό της χώρο παρουσιάζει την έκθεση της Μαργαρίτας Μυρογιάννη, «Οδός Ιάσονος, Μεταξουργείο». Η καλλιτέχνιδα αφηγείται μια ιστορία με 72 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 17 έγχρωμες και 13 μπρούτζινα γλυπτά, εστιάζοντας στους οίκους ανοχής της οδού Ιάσονος στο Μεταξουργείο. Επιπλέον, στο The Breeder Feeder στήνεται το «Backyard» του Ανδρέα Λόλη. Ο δημιουργός εκθέτει μία πρόσφατη σειρά έργων από σκαλισμένο μάρμαρο, πρότζεκτ που προέκυψαν μέσα από αλληλεπιδράσεις με τη μνήμη, την απώλεια και τα ίχνη της βιωμένης εμπειρίας, ενώ παράλληλα κινούνται εκτός των προσωπικών ορίων και αγγίζουν πιο συλλογικές μορφές ευαλωτότητας και μνήμης.